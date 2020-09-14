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Деньги / Общество

Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам

22:45 14.09.2020
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У тех семей, которые еще не воспользовались правом на ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 3-х лет либо единовременную выплату на детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет, остался месяц для того, чтобы подать заявление.

Новую выплату по 10 000 рублей на ребенка оформить до 30 сентября 2020 разрешили россиянам
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У тех семей, которые еще не воспользовались правом на ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 3-х лет либо единовременную выплату на детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет, остался месяц для того, чтобы подать заявление. Органы ПФР будут принимать заявления на данные выплаты до 30 сентября включительно.

Напомним, что речь идет о ежемесячной выплате в размере 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет за апрель, май, июнь 2020 года и единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16-ти лет в июне текущего года, осуществляемые семьям с детьми Пенсионным фондом России в соответствии с Указами Президента РФ. В дополнение к ним была произведена в июле и дополнительная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. В Новосибирской области такие выплаты получили 395 тысяч семей (на 545 тысяч детей) на общую сумму более 11 млрд. рублей. Средства на данные выплаты в ПФР поступили из федерального бюджета и имели целевое назначение (ни на размере материнского капитала, ни на размере пенсий осуществление данных выплат не отразится).
Пенсионный фонд продолжает принимать заявления. У родителей и опекунов, которые пока ещё не обратились за указанными выплатами, на это есть чуть больше месяца – соответствующие заявления принимаются по 30 сентября включительно.

Удобнее всего подать заявление в электронном виде – на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, на единовременную выплату – только через портал госуслуг. Это самый удобный способ на сегодняшний день. Им воспользовались 98 % обратившихся за выплатами. Никаких дополнительных документов к заявлению при обращении за выплатами представлять не нужно.
Заявления принимаются также всеми филиалами МФЦ и территориальными органами ПФР.
За выплатами могут обратиться и опекуны, попечители детей. Опекунам (попечителям) ребенка (детей) для оформления выплаты необходимо обращаться в ПФР или МФЦ, так как только лично должны быть представлены подтверждающие право на опеку (попечительство) документы.
Поступающие новые заявления на выплаты отрабатываются в установленном порядке, а июльская дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей устанавливается в беззаявительном порядке специалистами ПФР самостоятельно.
Доставка выплат осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.

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