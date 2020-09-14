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Общество / Свадьба

После скандала с эротическим видео жены на свадьбе борец Заурбек Сидаков тренируется, а Мадине квартиру снимает богатый бойфренд в Москве

08:33 14.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/zaurbek_sidakov/?hl=ru
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"Зачем ты это сделала?!"- крикнул спортсмен, когда бросил новоиспеченную супругу на пол.

После скандала с эротическим видео жены на свадьбе борец Заурбек Сидаков тренируется, а Мадине квартиру снимает богатый бойфренд в Москве
Девушка разбила сердце известному спортсмену, а после сбежала в Москву
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
После скандала с эротическим видео жены на свадьбе борец Заурбек Сидаков тренируется, а Мадине квартиру снимает богатый бойфренд в Москве

Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек СидаковПосле скандала с эротическим видео жены на свадьбе борец Заурбек Сидаков тренируется, а Мадине квартиру снимает богатый бойфренд в МосквеЕщё 196 новостей

На всю Россию прогремел выходящий за рамки стандартных случай с интимным видео невесты на свадьбе Заурбека Сидакова. напомним, "доброжелатели" прямо во время торжества прислали жениху эротическое видео, на котором главной героиней выступала его новоиспеченная супруга. После просмотра борец выволок невесту за волосы с банкета, бросил на землю со словами: "Зачем ты это сделала?!",  а сам начал рыдать. Заурбек плакал, как ребенок.

Девушка разбила сердце известному спортсмену, а после сбежала в Москву. Но там она не одна. Подруги невесты, все же, копнули прошлое девушки, и не смотря на то, что она пыталась покончить с собой после скандала. Они подтвердили наличие тайных пятен в ее биографии. Так, Мадина долгое время встречалась с женатым мужчиной, намного старше себя. Но потом решила расстаться, не смотря на глубокую привязанность к бойфренду. Сейчас сообщается, что Мадине вновь снимает квартиру в Москве состоятельный человек намного старше нее.


Что после этот остается делать спортсмену? Конечно идти дальше. Заурбек так и сделал. На своей личной странице парень написал, что быть сильным, это единственный выбор в данной ситуации. Несмотря на все трудности он идет дальше и будет готовиться к чемпионату России.

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От редакции

Вам изменяли? Как справляться с предательством, есть проверенные методы?

Аноним, 12 сентября 2020 20:51
Какое предательство? Невесте 25 лет, она лет 8 кувыркалась (занималась половыми единоборствами).
Жених об этом знал (он же не футболист, у этих мозги отбиты до полного слабоумия).
Вообще, дорогая редакция, не разжигайте. Типа парень с кавказа - хуже искитимского
или бердского холопчика. Ведь этим подгоняют чисто конкретно девственных невест с местной
свинофермы или кассирш из "Ленты".

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