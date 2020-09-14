Лунный календарь стрижек и окрашивания на неделю с 14 по 18 сентября 2020 года

Характеристики Луны на 14 сентября 2020 года
На дату 14.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 26 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 13%. Восход Луны в 00:54, а закат в 18:15.
Хронология лунных дней
- 25 лунный день c 23:41 12.09.2020 по 00:54 14.09.2020
- 26 лунный день c 00:54 14.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 14 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
26 лунный день (−)
14 сентября 2020 года в 12:00 - 26 лунный день. стрижку сегодня стоит отложить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии.
Если Вам предстоит важная встреча, на которой вы должны произвести впечатление, стоит задуматься об окраске волос в естественный цвет натуральными красителями.
Прическа сегодня должна быть высокой, кстати может быть начес, но он не должен быть слишком вычурным, постарайтесь чтобы все смотрелось как можно естественней.
Сегодняшний день несет нестабильный эмоциональный фон. Вы можете пребывать в состоянии неуверенности, как маятник Вас может мотать из стороны в сторону. Вас может поразить разнообразие и абсурдность своих желаний от обоснованных до самых неприемлемых. Есть вероятность раздора и конфликта с окружающими и родственниками. Не поддавайтесь соблазнам и не пускайтесь во все тяжкие уже завтра все придет в норму.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - понедельник, поможет избавиться от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Характеристики Луны на 15 сентября 2020 года
На дату 15.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 27 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 6%. Восход Луны в 02:18, а закат в 18:39.
Хронология лунных дней
- 26 лунный день c 00:54 14.09.2020 по 02:18 15.09.2020
- 27 лунный день c 02:18 15.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 15 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
27 лунный день (+)
15 сентября 2020 года в 12:00 - 27 лунный день. стричься сегодня значит увеличить свою харизму и обаяние, она позволит Вам стать успешней среди окружающих, повысит популярность.
Кардинальная смена цвета волос позволит запастись энергией здоровья и денежного благосостояния.
Красивая, в каком то смысле особенная прическа, увеличит приток позитивной энергии, она должна быть аккуратной и лаконичной.
День отличается эмоциональной импульсивностью. Вас тянет совершить что-то необычное, бросить привычные рутинные дела и совершить что-то неординарное, выходящее за рамки. Вы готовы совершить подвиг, свернуть горы. Все в этот день происходит молниеносно. Но Вы не должны забывать, что активные действия приводят к большим энергопотерям, возобновить энергобаланс Вам поможет правильное взаимодействие с волосами.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник, сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 16 сентября 2020 года
На дату 16.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 28 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева ♍. Процент освещенности Луны составляет 2%. Восход Луны в 03:48, а закат в 18:58.
Хронология лунных дней
- 27 лунный день c 02:18 15.09.2020 по 03:48 16.09.2020
- 28 лунный день c 03:48 16.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 16 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Дева (+)
Луна в знаке Дева. общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.
Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.
Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, рост ускорится, выпадение волос заметно уменьшится.
28 лунный день (−)
16 сентября 2020 года в 12:00 - 28 лунный день. стрижка в 28 лунный день может сказаться на продолжительности Вашей жизни и физической активности.
Для стабилизации положения в социуме будет уместным незначительное изменение цвета волос.
Прическа сегодня должна быть простой и незатейливой это позволит привлечь природную энергию.
Сегодняшний день позволит найти внутреннюю гармонию и духовное равновесие, эмоциональное равновесие. Вопросы, которые терзали Вас в течение месяца сегодня могут обрести ответы. Сегодня Вам предстанут плоды Ваших действий совершенных за прошедшие дни. Сегодня день оптимистичных прогнозов, Вы будете четко знать чего хотите.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда, поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 17 сентября 2020 года
На дату 17.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Новая Луна (наступит 17.09.2020 в 14:01)». Это 29 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева ♍. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 05:21, а закат в 19:14.
Хронология лунных дней
- 28 лунный день c 03:48 16.09.2020 по 05:21 17.09.2020
- 29 лунный день c 05:21 17.09.2020 по 14:01 17.09.2020
- 1 лунный день c 14:01 17.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 17 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Дева (+)
Луна в знаке Дева. общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.
Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.
Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, рост ускорится, выпадение волос заметно уменьшится.
29 лунный день (±)
17 сентября 2020 года в 12:00 - 29 лунный день. стрижка сегодня позволит Вам внутренне утвердиться, стать более уверенным. Короткая стрижка подойдет людям планирующим кардинально изменить жизненные устои.
Окраска волос может спровоцировать денежные и проблемы с общением.
Стоит игриво обходится с волосами в этот день, они отблагодарят Вас за позитивный настрой.
Сегодня Вы задумаетесь о практических вопросах, выгодности тех или иных сделок. Сегодня Вы почувствуете тягу к рутинной повседневной работе, она будет получаться быстро и гладко. В Вас проснется энтузиазм и желание доделать все запланированные дела. Энергия, которая была не слишком стабильной на протяжении всего месяца, наконец приобретет стабильность, это своего рода итог уходящего месяца.
Новая Луна (−)
Луна находится в фазе Новая Луна. Не рекомендуется стричь волосы. Один из самых критичных моментов для организма.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 18 сентября 2020 года
На дату 18.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 2 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы ♎. Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 06:55, а закат в 19:29.
Хронология лунных дней
- 1 лунный день c 14:01 17.09.2020 по 06:55 18.09.2020
- 2 лунный день c 06:55 18.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 18 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Весы (±)
Луна в знаке Весы. этот знак не изменит общее состояние ваших волос. После стрижки волосы начинают быстрее расти, но становятся воздушными и непослушными, так же могут начать виться и плохо поддаваться укладке.
Оздоровительные процедуры для волос принесут много пользы. Отдайте предпочтение легким маскам и натуральным травяным отварам либо посетите профессионала.
Кардинально менять цвет волос не стоит, окончательный результат скорее всего не оправдает ваших ожиданий, то же самое касается кардинально коротких стрижек.
2 лунный день (+)
18 сентября 2020 года в 12:00 - 2 лунный день. стрижка в фазу растущей луны, не только ускорит рост волос, но и наладит поток энергии здоровья. Это позволит вам обновить состояние всех органов вашего организма.
Окрашивать волосы стоит природными красителями, именно такой тип окрашивания принесет вам энергию денежной прибыли.
Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной волос, это принесет Вам новые силы, вдохновение. Вы начнете генерировать новые идеи, сегодня в вас откроется желание работать и зарабатывать.
Сегодня именно материальные вопросы и вопросы вашего здоровья стоят на первом плане. Если правильно распланировать сегодняшний день есть возможность увеличить его влияние на Вас. Из-за активности этого дня Вас рано одолеет усталость, стоит пораньше лечь спать, именно сон поможет Вам восстановить силы.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Источник: Мир космоса