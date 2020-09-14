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Предсказания Ванги весьма неутешительны на 2021 год: «Выживут только истинно верующие. Кто не верит – умрёт навсегда»

17:04 14.09.2020 Фото: pxhere.com
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Мировая медицина выйдет на новый уровень и достигнет больших высот. Врачи научатся бороться с коронавирусом. Они создадут эффективную вакцину и победят страшный недуг.

Предсказания Ванги весьма неутешительны на 2021 год: «Выживут только истинно верующие. Кто не верит – умрёт навсегда»
Предсказания Ванги на 2021 год являются весьма неутешительными

Многие предсказания болгарской провидицы Ванги уже стали явью, поэтому всех интересует вопрос, что же будет с миром в предстоящем 2021 году. Экспертам удалось расшифровать предсказания Ванги на этот период, по их словам, они не очень утешительные. Планета Земля вновь подвергнется новым катаклизмам и страшным заболеваниям.

Что предсказала Ванга на 2021 год для Земли

Предсказания Ванги на 2021 год являются весьма неутешительными. Провидица говорит:

«Люди начнут лишаться рассудка, и от этого будут продолжать умирать, но не от самого заболевания».

Возможно, данные слова говорят о том, что планета и так страдает от смертельного вируса, а дальше ситуация будет лишь ухудшаться. Ведь шумиха вокруг коронавируса и впрямь очень большая. Тем не менее Ванга отметила, что люди смогут найти лекарство от данного недуга.

«Лечение человеку известно, его просто нужно увидеть», — вот что дословно сказала Ванга.

Провидица предположила, что мировая медицина выйдет на новый уровень и достигнет больших высот. Врачи научатся бороться с коронавирусом. Они создадут эффективную вакцину и победят страшный недуг. К слову, данное предсказание вполне имеет под собой почву, ведь ряд стран работает над решением этого вопроса.

По словам болгарской ясновидящей, не обойдут Землю стороной в 2021 году и стихийные бедствия. Практически все страны мира будут страдать от различных природных катаклизмов. Ванга сказала:

«Выживут только истинно верующие. Кто не верит – умрёт навсегда».

Есть также предсказания Ванги, в которых говорится о том, что на Землю в 2021 году упадет огромный астероид. Этот удар приведет ко многим жертвам. Есть также вероятность того, что США будут уничтожены, но сказать об этом наверняка нельзя.

Предсказания Ванги на 2021 год для России

Болгарская провидица Ванга очень обожала Россию, поэтому часто рассказывала различные предсказания об этой стране. По словам ясновидящей, в 2021 году Российскую Федерацию ждет серьезный демографический кризис. Тем не менее он не станет фатальным для страны. Хотя для налаживания ситуации и понадобится достаточно много времени.

Россию также ждут новые политические испытания в 2021 году, поскольку многие страны будут выступать против государства с невероятной энергией. Ванга утверждала, что Россия все выдержит, подобные трудности только еще больше закалят ее любимый народ, а его дух укрепится.

Не исключено, что в 2021 году произойдут некоторые изменения в финансовой сфере. Вполне возможно, что из оборота полностью уйдут бумажные купюры.

Новый 2021 год покажет, какие события из предсказанных сбудутся, а какие нет. Конечно же, нужно надеяться на лучшее и не думать о плохом. А еще необходимо верить в то, что все несчастья обойдут нашу планету стороной, и все образуется в лучшем виде. Многие эксперты утверждают, что предсказания Ванги сбывались с точностью не менее 70%. Как пойдет в этот раз – покажет время.

Источник: rsute.ru

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