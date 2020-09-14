Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для женщин

Рекомендации астрологов помогут женщинам обрести уверенность в себе и дадут возможность разобраться о всеми неурядицами этого периода

В женском гороскопе на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года астрологи отмечают, что представительниц прекрасного пола ждет весьма насыщенный и интересный период. Специалисты советуют женщинам дать волю своей фантазии, и занимать лишь полезными делами.

Рекомендации астрологов помогут женщинам обрести уверенность в себе и дадут возможность разобраться о всеми неурядицами этого периода.

Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для знаков Огня

Овен

Овнам в этот период следует научиться совладать со своими эмоциями и находить равновесие с самими собой. Не исключено, что в и жизни возникнет какая-то тупиковая ситуация, важно бросить все свои силы на ее преодоление. Не рекомендуется сильно активничать на этой неделе, чтобы не вызывать зависти у недоброжелателей.

Лев

Женщинам-Львам звезды прогнозируют очень удачное время в плане деловой активности не этой неделе. Львицы смогут сами задавать темп своей деятельности в это время, а также смогут решить все волнующие их вопросы, если правильно расставят вои приоритеты. Важно использовать этот шанс по полной, чтобы впоследствии получить неожиданный подарок от Вселенной.

Стрелец

Начало периода принесет женщинам-Стрельцам некоторые разрушения, что затронут их лично. Однако, такой поворот событий только на руку Стрельцам, поскольку вследствие перед этими женщинами откроются новые возможности и перспективы. Звезды напоминают Стрельцам, что можно все повернуть на свою сторону и получить максимум выгоды от жизни.

Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для знаков Земли

Телец

Тельцам предстоит продуктивная, но эмоционально напряженная неделя. Нельзя подвергать свой организм эмоциональным перепадам, которые могут привести к затяжной депрессии. Подобными действами они могут привлечь к себе различных манипуляторов, которые будут не прочь «подзарядиться энергией» Тельцов.

Дева

Девам в период с 14 по 20 сентября следует быть уверенными в своих силах и возможностях, особенно если они собираются начать новое дело. Если они не настроятся на нужный лад, то результат их усилий будет заведомо плохим и неблагоприятным. Чтобы не впасть в состояние оцепенения и подавленности, Девам нужно составить четкий план своих действий и следовать ему не сворачивая.

Козерог

Женщины-Козероги в это время почувствуют снижение своего жизненного потенциала и энергетического уровня. Тем не менее, многие представительницы знака захотят что-то изменить в своей жизни. Однако, прежде чем они сделают это, им нужно проанализировать прошлые ошибки, чтобы вновь не сделать их в будущем.

Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для знаков Воздуха

Близнецы

Близнецам звезды сулят не самую удачную неделю. Представительницы этого знака будут пребывать в состоянии подавленности, тревожности и непонятных страхов. Эти разрушительные чувства могут заблокировать их дальнейшие желания, и порывы изменить что-либо в жизни. Важно быстро найти действенный метод выхода из сложившейся ситуации, пока она не стала критической.

Весы

Весам в этот период следует высвободить из глубины души все свои скрытые возможности и энергетический потенциал, если они желают в будущем достигнуть чего-то действительно важного. Еще, этим женщинам нужно почаще повторять для себя позитивные установки и верить в свои силы, тогда их желания мечты будут услышаны и приняты во внимание Вселенной.

Водолей

Женщинам-Водолеям звезды сулят напряженную неделю. Этим женщинам придется пройти множество испытаний на крепость. Не исключено также, что Водолеи столкнутся с различными трудными жизненными ситуациями. Борьба за свои идеи может принести Водолеям весьма неприятные последствия.

Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для знаков Воды

Рак

Для женщин-Раков период с 14 по 20 сентября окажется весьма насыщенным и эмоционально трудным. Их ждут различные конфликты и Некоторые Рак будут испытывать страх перед будущим. Чтобы не растратить полностью свою энергию, Ракам рекомендуется заниматься физическими упражнениями или медитациями.

Скорпион

Скорпионам предстоит не самая удачная неделя в этом месяце. На их пути могут возникнуть трудности в достижении намеченных целей. Важно не слишком много отдавать своих сил и энергии на решение этих проблем, поскольку скорее всего все усилия их будут потрачены зря. Астрологи рекомендуют Скорпионам просто переждать это опасное время, уже через неделю их ситуация измениться и дела пойдут вверх.

Рыбы

У Рыбок эта неделя обещает пройти удачно и продуктивно. Главное, Рыбам сразу же внести для себя ясность, как и куда им следует двигаться в дальнейшем, чтобы поскорее достичь желаемого. Что удивительно, но на своем пути Рыбы почти не встретят никаких препятствий. Все дело в том, что планеты встанут для них наилучшим образом.

Источник: rsute.ru