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"Я сильно обжегся....": Шепелев рассказал, что его бесило в покойной Жанне Фриске

17:51 14.09.2020 Фото: instagram.com
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Сейчас телеведущий уже строит новое счастье с дизайнеркой Екатериной Тулуповой, у которой, кстати, есть ребенок от предыдущих отношений.

Я сильно обжегся....: Шепелев рассказал, что его бесило в покойной Жанне Фриске
Вдовец Фриске рассказал все о покойной жене

Телеведущий Дмитрий Шепелев, более известный как вдовец певицы Жанны Фриске, рассказал, что больше всего его раздражало в отношениях с покойной легендой шоу-бизнеса. Оказывается, самым проблемным для него было внимание журналистов.

Этой информацией Шепелев поделился ютуб-шоу "Макарена".

Как объясняет звездный вдовец, пару буквально преследовали по пятам светские репортеры.

"Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжегся на этом. Она - еще более публичный человек, чем я. Еще куда более узнаваемый человек. Вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все, кому не лень, то мне от этого стало очень страшно", — признался Шепелев.

Сейчас телеведущий уже строит новое счастье с дизайнеркой Екатериной Тулуповой, у которой, кстати, есть ребенок от предыдущих отношений. Он ровесник Платона Шепелева, его сына от гражданского брака с Жанной Фриске. Хотя общих детей у звезд нет, вдовец не раз говорил, что мечтает о большой семье.

Источник: znaj.ua

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