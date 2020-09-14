Илон Маск не смог узнать сложное имя своего ребенка

Основатель компании SpaceX Илон Маск не смог распознать имя сына. Забавный ролик — уже в нашем материале.
Несколько месяцев назад мы сообщали, что у Илона Маска и певицы Граймс родился сын. Возлюбленная Маска впервые стала мамой, а для изобретателя мальчик — уже шестой ребенок.
Пара назвала сына весьма необычным именем — X Æ A-12. Маск неоднократно объяснял, как правильно произносить имя его шестого ребенка. Но даже гении могут ошибаться.
В Инстаграме появилось забавное видео, как Илон не смог догадаться, что речь идет о его младшем сыне.
Недавно миллиардер посетил фабрику по производству автомобилей Tesla в Берлине. Журналисты не остались в стороне такого события. На вопрос о том, как поживает его сын, Маск не смог ответить.
Оказывается, предприниматель не смог распознать имя своего сына. Он открыто рассмеялся и, шутя, сказал: А-а-а, вы о моем ребенке. Ха-ха, звучит как пароль. У него все отлично!
Напомним, что X Æ A-12 читается, как "Экс Эш Эй-Твелв".
А-а-а, вы о моем ребенке. Ха-ха, звучит как пароль. У него все отлично!
X просто произносится как буква "икс", Æ — как "эш". A-12 было моим вкладом. "Архангел-12" — предшественник SR-71, это самый крутой самолет на свете, — объяснил Маск ранее.
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Источник: hochu.ua