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Общество / Стиль жизни

Илон Маск не смог узнать сложное имя своего ребенка

16:37 14.09.2020 Фото: instagram.com
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Напомним, что имя сына X Æ A-12 читается, как "Экс Эш Эй-Твелв".

Илон Маск не смог узнать сложное имя своего ребенка
Оказывается, предприниматель не смог распознать имя своего сына

Основатель компании SpaceX Илон Маск не смог распознать имя сына. Забавный ролик — уже в нашем материале.

Несколько месяцев назад мы сообщали, что у Илона Маска и певицы Граймс родился сын. Возлюбленная Маска впервые стала мамой, а для изобретателя мальчик — уже шестой ребенок.

Пара назвала сына весьма необычным именем — X Æ A-12. Маск неоднократно объяснял, как правильно произносить имя его шестого ребенка. Но даже гении могут ошибаться.

В Инстаграме появилось забавное видео, как Илон не смог догадаться, что речь идет о его младшем сыне.

Недавно миллиардер посетил фабрику по производству автомобилей Tesla в Берлине. Журналисты не остались в стороне такого события. На вопрос о том, как поживает его сын, Маск не смог ответить.

Оказывается, предприниматель не смог распознать имя своего сына. Он открыто рассмеялся и, шутя, сказал: А-а-а, вы о моем ребенке. Ха-ха, звучит как пароль. У него все отлично!

Напомним, что X Æ A-12 читается, как "Экс Эш Эй-Твелв".

А-а-а, вы о моем ребенке. Ха-ха, звучит как пароль. У него все отлично!

X просто произносится как буква "икс", Æ — как "эш". A-12 было моим вкладом. "Архангел-12" — предшественник SR-71, это самый крутой самолет на свете, — объяснил Маск ранее.

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X Æ A-Xii 😂

Публикация от @ elonmusk

Источник: hochu.ua

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Зачем так назвал ребенка?

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