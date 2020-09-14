Чем опасен отпуск после процедур красоты: Пластика и уколы

После пластики в отпуск — такое решение сложно назвать хорошим. Ведь нужно учитывать ряд нюансов. Например, то, насколько непредсказуемым может быть материал на жаре, при перелете или в море.

После пластики в отпуск — такое решение сложно назвать хорошим

Несмотря на то, что современные материалы инновационны, все равно могут проявиться проблемы. И лучше заранее узнать, что и как может сработать, чтобы не разочароваться в результате и не свести на нет все усилия врача.

Беспокоимся за грудь

Одной из самых частых операций называют увеличение груди. Казалось бы, ставят имплантат, женщина восстанавливается — и все. Но у здравомыслящих людей возникают сомнения насчет того, как может среагировать инородный материал при изменении привычной обстановки.

«Все ограничения зависят от периода времени, прошедшего после операции. Например, если пациентка отправляется на отдых в течение первых полутора месяцев [после операции], первое же ограничение — это то, что она должна находиться в компрессионном белье, не снимая его и днём, и ночью. Единственный момент — спустя 10 дней после операции компрессионное белье можно снимать для принятия душа. Следующий момент — если девочка попала на море в промежуток от 1,5 до 6-8 месяцев после операции, здесь будут другие ограничения: появляться на солнце в закрытом купальнике, при этом и грудь полностью, и рубцы должны быть намазаны солнцезащитным кремом с максимальной степенью защиты. Так она будет надежно защищена и от рисков избыточного ультрафиолета, и от гиперпигментации.

Во время интимных моментов и танцев (собственно, ради чего ещё отдых существует) тоже желательно быть в компрессионном или удерживающем белье, если это срок 1,5-2 месяца, и максимально беречь грудь. И, соответственно, сказать партнеру, что нужно поаккуратнее себя вести, проявляя особую заботливость и нежность. Такое ограничение у нас существует где-то месяцев до 3-4.

Если полуторамесячный период после операции уже пройден, то без проблем можно купаться в море, если с рубцами всё в порядке, если они состоятельные и никаких корочек и прочих дефектов на них нет.

Касаемо перелетов: летать можно без проблем хоть на следующий день после операции, но это несет определенные риски. Например, я спокойно отпускаю женщин на самолёт после операции где-то от 1 недели, но при этом они всё равно находятся со мной на связи.

В идеале, конечно, в течение года (хотя бы полгода) нужно воздерживаться от бань, саун и соляриев. Но если девушка с недавно прооперированной грудью оказалась в тёплых странах, то к ее услугам зонтики, солнцезащитные крема и так далее. То есть нежелательно перегревать послеоперационную область, потому что мы рискуем получить поздние послеоперационные осложнения, такие, как воспаление капсулярной контрактуры и прочее. Они могут быть крайне неприятными и чреватыми для здоровья.

А если грудь была сделана при помощи собственного жира, то есть липофилинга, или жир был добавлен к основной операции, то, соответственно, риски возрастают. И тем более в ближайшие месяца 4 нежелательно вообще перегреваться, нагреваться, долго находиться на солнце, много летать тоже нежелательно. То есть нужно вести спокойный и размеренный образ жизни. Но напоследок хочу сказать, что всё это очень индивидуально и каждая конкретная ситуация оговаривается с врачом. И врач уже дает рекомендации, отталкиваясь от каждого конкретного случая, исходя из того, как пациенты переносят послеоперационный период», — говорит ведущий пластический хирург Андрей Евгеньевич Копасов.

Косметология в зоне риска

Свои нюансы есть и в сфере косметологии. Врачи тоже не особо оптимистичны насчет проведения тех или иных манипуляций перед отпуском.

«Я бы рекомендовала проводить такие процедуры как минимум за 2 недели до отпуска. Во-первых, после контурной пластики могут быть синяки. Загорать с синяками не рекомендуется, так как высокий риск появления на их месте пигментных пятен. А если у вас есть склонность к пигментации, то риски возрастают. Во-вторых, так как филлеры на основе гиалуроновой кислоты тянут на себя воду, в первую неделю после инъекций возможна отёчность (а мы все на море хотим поехать красивыми). Пожалуй, это основное. Ну и никогда не исключаем аллергических или иных реакций. Такое бывает редко, но все же. И в этот момент, конечно же, необходимо, чтобы доктор вас очно посмотрел и дал свои рекомендации. Исходя из этого, для того, чтобы отпуск был максимально спокойным и комфортным, лучше проводить процедуры заблаговременно», — отметила врач-косметолог Моника Самвеловна Муклакова.

Так что по возможности лучше либо не рисковать вовсе, либо по максимуму прислушиваться к рекомендациям лечащего и наблюдающего врача. И, естественно, необходимо максимально точно и четко выполнять советы и рекомендации специалиста. Тогда можно будет минимизировать риски и исключить потенциальный вред для здоровья. А вообще, лучше грамотно разграничивать отдых и борьбу за красоту: всему свое время. Тогда и реабилитация после процедур пройдет хорошо, и никаких негативных побочных эффектов не проявится, а молодость и красота останутся надолго.

Источник: aif.ru