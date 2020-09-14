Что нельзя делать, а что нужно обязательно успеть сделать до новолуния в четверг 17 сентября 2020 года

Опасно заниматься реализацией новых целей. Попридержите их до следующих дней. Влияние Новолуния может вызвать хаос в делах, сорвать договоренности и сделки, спутать карты, повести не тем маршрутом.

В четверг, 17 сентября, на небосводе появится Новая Луна

В четверг, 17 сентября, на небосводе появится Новая Луна. Астрологи отмечают, что в сентябре Новолуние пройдет под эгидой Девы, и рассказывают, какие возможности и перспективы откроются перед нами в следующем лунном месяце.

Новолуние в Деве пройдет под девизом: «кто ясно мыслит — ясно живет». Чем лучше человек умеет управлять своими эмоциями, тем удачнее пройдет этот день и следующий лунный месяц. Астрологи советуют не стесняться и прямо говорить о своих желаниях, стремлениях и планах: это поможет пересмотреть личные мотивы, уточнить мечты и укрепить веру в себя. В некоторых ситуациях, возможно, придется отстаивать свои интересы. Победит тот, кто сможет направить негативные импульсы в русло здоровой конкуренции, а не в бесплодный конфликт. Но даже у самого удачного дня есть обратная сторона, поэтому по поводу 17 сентября у астрологов есть некоторые предупреждения.

Что нужно сделать в Новолуние

Проявить упорство в достижении целей. Благодаря удачному стечению обстоятельств и влиянию Девы у многих появится шанс добиться давних карьерных целей, недостижимых ранее. Важно лишь заметить открывшуюся возможность и поверить в свои силы. Не отвлекайтесь на второстепенные дела, строго соблюдайте правила и не прибегайте к тайным играм.

Построить планы на будущее. Лунная Дева сосредоточена на перспективах, поэтому под ее началом 17 сентября многим удастся сделать что-то важное для своего будущего. В день новолуния редакция предлагает наметить планы на ближайшие недели. Составьте список промежуточных достижений, которые вам требуется совершить за месяц, чтобы приблизиться к глобальной цели.

Провести ритуал на благополучие. В день Новолуния особой популярностью пользуются различные обряды, мантры, заговоры и ритуалы, которые способны осуществить заветную мечту. Поскольку у руля денежный Знак Девы, астрологи советуют сосредоточиться на привлечении благополучия и материального процветания.

Оплатить счета, квитанции, долги. Дева — Знак порядка, поэтому, если у вас имеются задолженности, стоит погасить хотя бы их часть. Составьте список всех своих долгов и решите, сколько денег вы готовы отдать за свободу от гнетущего чувства. Но и тут есть свои нюансы. По законам финансовой энергетики, на долги должно уходить не более 30 % бюджета. В противном случае могут возникнуть проблемы с работой и заработком.

Помочь близким. Дева — это воплощение служителя. Служение — главная потребность Знака. Новолуние в Деве подводит нас к тому, что через служение людям мы можем стать сильнее, научится видеть суть вещей, пробудить в себе вдохновение и жизнелюбие. Помощь близким 17 сентября — прямой путь к единению с самим собой.

Что нельзя делать 17 сентября

Начинать новые проекты. Опасно заниматься реализацией новых целей. Попридержите их до следующих дней. Влияние Новолуния может вызвать хаос в делах, сорвать договоренности и сделки, спутать карты, повести не тем маршрутом. Достигнуть ожидаемого результата будет практически невозможно. Астрологи советуют найти приоритетные дела и доделывать то, что уже было начато, не пытаясь объять необъятное.

Устраивать бардак в квартире, делах и мыслях. Есть 9 видов бардака, каждый из которых сигнализирует о проблемах в той или иной сфере жизни. Проект, растянутый на месяц вместо обещанной недели, не повешенная настенная полка, которая не дает покоя уже второй месяц, и прочие мелочи указывают на внутренние блоки, а также сильно давят на психику. 17 сентября под чутким присмотром Девы каждый может вернуть себе контроль над своей жизнью, разгрузив постоянно пополняющийся список дел.

Доверять малознакомым людям. Новолуние — опасный день с точки зрения энергетики, поэтому очень важно быть максимально осторожными в общении с окружающими. Есть риск попасть под влияние энергетического вампира, манипулятора или шарлатана.

Игнорировать детали и скрытые подтексты. Главная опасность 17 сентября — пойти против Девы, утратив контроль над собой и происходящим. Важно всему уделять повышенное внимание, не отрываясь от реальности. Отрешенность от деталей в такой день может сыграть против вас, став причиной иррациональных поступков и опасных решений.

Новолуние — кульминация лунного цикла, закладывающая фундамент на следующий месяц. Оно может стать как стартом в новую жизнь, так и препятствием на пути к желаемому. Все, что связано с порядком и ответственностью, поможет вам противостоять хаосу надвигающихся суток. Соблюдайте умеренность, уклоняйтесь от рисков и подмечайте скрытые подсказки Вселенной, и тогда день пройдет в позитивном ключе.

Источник: dailyhoro.ru