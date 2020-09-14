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«Жизнь в стиле соло» в Книжной долине

08:50 14.09.2020 Фото: Книжная долина
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Эта книга — напоминание о том, что каждый из нас является для самого себя самым близким человеком.

«Жизнь в стиле соло» в Книжной долине
В "Книжной долине" легко найти книгу по душе

«ЖИЗНЬ В СТИЛЕ СОЛО» — это не оправдания одинокого человека за свой статус. Это адекватные ответы на вопросы, которые получают в свой адрес одиночки. Эта книга — прогрессивный взгляд на образ жизни людей, у которых нет пары или друзей. Джейн Мэтьюз утверждает, что одиноким быть нормально, а в некоторых моментах — даже прекрасно.✨

Эта книга — напоминание о том, что каждый из нас является для самого себя самым близким человеком.

......................
Наш адрес ул. Ленина 85
Работаем без выходных и перерывов
с 9:00 до 20:00

#ДжейнМэтьюз #Жизньвстилесоло

Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск

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