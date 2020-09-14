«Жизнь в стиле соло» в Книжной долине

Эта книга — напоминание о том, что каждый из нас является для самого себя самым близким человеком.

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«ЖИЗНЬ В СТИЛЕ СОЛО» — это не оправдания одинокого человека за свой статус. Это адекватные ответы на вопросы, которые получают в свой адрес одиночки. Эта книга — прогрессивный взгляд на образ жизни людей, у которых нет пары или друзей. Джейн Мэтьюз утверждает, что одиноким быть нормально, а в некоторых моментах — даже прекрасно.✨

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Эта книга — напоминание о том, что каждый из нас является для самого себя самым близким человеком.



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Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск