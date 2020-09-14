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Образование

Do you speak English? Если нет, не беда, Аристократ тебе поможет!

09:10 14.09.2020 Фото: Центр речи Аристократ
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Центр речи "Аристократ" - мы взращиваем будущих дипломатов и отличников!

Do you speak English? Если нет, не беда, Аристократ тебе поможет!
Аристократ поможет исправить двойку на пятерку, при этом подарив ребенку искреннюю заинтересованность предметом

Курсы английского, немецкого и французского языка в городе Бердске.

Мы проводим занятия, как для детей, так и для взрослых. В наш центр речи охотно ходят детки и родители, ведь нестандартный подход, интересные занятия и лучшие педагоги способны заинтересовать так, что уходить от нас не захочется.

У ребенка проблемы с иностранным в школе? Не беда! Аристократ поможет исправить двойку на пятерку, при этом подарив ребенку искреннюю заинтересованность предметом и желание постоянно самосовершенствовать свои навыки.

Центр речи "Аристократ" - мы взращиваем будущих дипломатов и отличников!

Ждем вас в центре речи «Аристократ» по адресу: Бердск, ул.Свердлова, 12-а, офис 04 (вход со стороны медучилища), справки по тел.: 5-62-10

Источник: Раздел Центра речи Аристократ на сайте Весь Бердск

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