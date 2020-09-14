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Конона Макгрегора задержали по подозрению в попытке сексуального насилия

14:45 14.09.2020 Фото: glavred.info
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Заявление в полицию на бойца смешанных единоборств поступило в полицию 10 сентября. После этого его задержали и допросили. Детали преступления не уточняются.

Конона Макгрегора задержали по подозрению в попытке сексуального насилия
Спортсмена обвиняют в непристойном поведении

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор задержан правоохранительными органами на французском острове Корсика по подозрению в попытке сексуального насилия.

Звезду UFC также обвинили в непристойном поведении и взяли под стражу, сообщает Главред.

Представитель 32-летнего спортсмена подозрения отрицает и утверждает, что после допроса Макгрегора отпустили из изолятора.

Уточняется, что заявление в полицию на бойца смешанных единоборств поступило в полицию 10 сентября. После этого его задержали и допросили. Детали преступления не уточняются.

"После жалобы… на действия, которые можно описать как попытка сексуального насилия и непристойного обнажения, Конор Энтони Макгрегор стал фигурантом слушаний в жандармерии", — сказано в сообщении прокуратуры.

Отметим, на Корсике ирландец находился вместе со своей женой. Он плавал на яхте и планировал принять участие в заплыве на 180 километров.

Кто стал жертвой преступления – пока неизвестно.

Ранее Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter опубликовал коллаж с поражениями Конора Макгрегора в трех весовых категориях. Таким образом россиянин отреагировал на слова ирландца после победы над Дональдом Серроне в турнире UFC 246.

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