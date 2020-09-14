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Как нужно отмечать славянский Новый год 14 сентября 2020 года?

14:40 14.09.2020 Фото: pikist.com
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Вечером накануне в избе гасили огонь прошлого года, а новый зажигали ранним утром Новолетия, шепча специальные приговоры.

Как нужно отмечать славянский Новый год 14 сентября 2020 года?
14 сентября – это не только первый день осени по старому стилю (1 сентября), но и церковное новолетие
Сюжет: Православные обряды
Как нужно отмечать славянский Новый год 14 сентября 2020 года?

Как нужно отмечать славянский Новый год 14 сентября 2020 года?14 сентября - Церковное новолетие или «начало индикта»Ещё 253 новостей

14 сентября – это не только первый день осени по старому стилю (1 сентября), но и церковное новолетие. Новый год в этот день на Руси справляли в это время до Петра Первого. Итак, наступил 7528 год от сотворения мира по Юлианскому календарю.
В церковном календаре этот день называется началом индикта и первым днем нового церковного года.

До 1363 года новолетие справляли 1 марта, но в XIV веке перешли на него, отдавая дань византийской традиции. Спустя век – в 1492 году этот день стал официальным церковным и государственным праздником на Руси.

В Новолетие вспоминали о проповеди Христа в синагоге города Назарета, когда Сын Божий сказал, что будет исцелять сокрушенные сердца.
Русские люди в Новолетие заканчивали множество полевых работ и принимались за засидки, то есть работать дома при свете лучины.
Вечером накануне в избе гасили огонь прошлого года, а новый зажигали ранним утром Новолетия, шепча специальные приговоры.
Нужно было с закличками и песнопениями обходить поля для того, чтобы будущий урожай не подвел. И на этот день обычно намечали переезд в новый дом, потому что Новолетие несет удачу.
Кроме того, полагалось к 1 сентября по старому стилю (14 сентября по новому) завершить выплату всяких пошлин, оброков и дани и закончить торговые сделки и хозяйственные договоры.

Источник: ap22.ru

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