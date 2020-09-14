Полный гороскоп здоровья на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года: Когда делать операции, а когда отказаться от врачебных манипуляций

Дабы не иметь проблем с организмом, стоит следить за своим гороскопом здоровья

Дабы не иметь проблем с организмом, стоит следить за своим гороскопом здоровья. Астрологи уже предоставили его на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года. С ним можно ознакомиться в любое удобное время.

Овен

Астрологи настоятельно рекомендуют в это период не начинать курс лечения травами. Они всем известны своей пользой, однако это не самое лучшее время. Ведь пользы не будет никакой, только зря потрачены деньги. На дороге нужно проявить особенную бдительность. Могу быть непредвиденные неприятности. Если удастся сберечь здоровье, то проблем с правоохранительными органами точно не избежать.



Если на этот период у представителей знака есть плановая операция, то перед ней стоит хорошенько подумать. Это время совсем не подходит для этого. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Лучше не рисковать. Также во время работы с колющими и режущими предметами стоит проявить особенную осторожность. Тельцы могут пораниться. При чем, порез будет заливать долгое время.

Близнецы

Нервное состояние Близнецов будет желать лучшего. Причиной этого станут недопонимая с близкими людьми. Астрологи советуют не принимать все так близко к сердцу. Ведь не все так плохо, как может показаться. Отношения вскоре улучшаться, а вот нервные клетки не восстанавливаются. Не нужно об этом никогда забывать. Если у представителей знака будут нервы на пределе, то можно выпить успокоительное.

Рак

В первой половине недели можно не беспокоиться за свое здоровье. Ничего серьезного не предвидится, поэтому можно полностью погрузиться в другие заботы. Все изменится во второй половине недели. Здоровью будет нужно особое внимание. Раки будут иметь все возможность подцепить инфекционное заболевание. Такая перспектива явно не понравится. Поэтому стоит себя беречь.

Лев

В начале недели Львы настолько будут озабочены своими делами, что совсем перестанут следить за питанием. Они будут есть все, что попадается под руку. Ведь на полноценное питание не будет времени. В итоге желудок объявит забастовку. Несколько дней представителям знака все же придется посидеть на диете. Лучше всего подойдёт фруктовая.

Дева

Во второй половине недели у Дев начнется патологическое беспокойство о своих отношениях. Они будут настолько ревнивыми, что не смогут держать себя в руках. Поэтому нервные стрессы не исключены. Астрологи советуют успокоиться и не искать проблем там, где их нет. Ведь такая привычка пагубно повлияет не только на отношениях, но и на здоровье.

Весы

Неделя для представителей знака начнется очень активно. Весы полностью включаться в работу. Однако в итоге почувствуют сильное переутомление. В это момент им стоит обязательно отдохнуть. Для этого прекрасного подойдёт прогулка на открытом воздухе. Также не лишним будет выехать за город. Свежий воздух, природа и тишина — это именно то, чего так не хватает Весам для полного счастья.

Скорпион

Дабы в будущем представители знака не имели проблем с нервной системой, им стоит об этом позаботиться уже на этой неделе. Скорпионам нужно каждую свою покупку тщательно планировать. Ведь вскоре не исключены финансовые проблемы. Стоит набраться терпения и все пережить с максимальными потерями для здоровья.

Стрелец

В конце недели представители знака могут увидеть проблемы с фигурой. Поэтому не лишним будет записаться в спортзал. Если нет никаких противопоказаний, то можно сесть на диету. Однако перед таким шагом стоит обязательно проконсультироваться со специалистом. Он поможет подобрать правильное меню, которое подойдёт организму Стрельцов.

Козерог

Астрологи настоятельно рекомендуют представителям знака отказаться от всех водных процедур, особенно это касается спа. Это не особо благоприятное время для этого. Козероги точно ничего не упустят. Лучше всего представителям знака стоит уделить время родным людям. Они очень в этом нуждаются. Это лучшее лекарство от всех болезней.

Водолей

Сексуальная активность представителей знака будет очень высокой. Астрологи настоятельно рекомендуют не отказывать себе в этом желании. Ясное дело, что семейным Водолеям нечего бояться, а вот одиноким — есть. Существует много инфекций, которые передаются половым путем. Поэтому лучше всего предохраняться и выбирать только надёжных партнёров. Иначе здоровье точно пострадает.

Рыбы

Представителям знака на этой неделе не стоит перенапрягаться на работе. Начальство этого не заметит, а здоровье пострадает. Лучше всего поездки на автобусе заменить на пешие. В итоге выиграет не только здоровье, но и фигура. Сначала будет тяжело, а потом Рыбы точно привыкнуть. Такие регулярные прогулки помогут увеличить количество дней жизни.

Источник: rsute.ru