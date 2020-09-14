И накрашенная, и ненакрашенная: Ольга Бузова без макияжа напугала поклонников

Очевидно, что макияж очень помогает Ольге Бузовой сохранять хороший вид несмотря ни на что.

Ольга Бузова без макияжа

Зачастую в Instagram звезд нет реальных фотографий, как они выглядят в настоящей жизни.

Российская телеведущая Ольга Бузова всегда поражала поклонников практически круглосуточным свежим видом. Но на самом деле певица абсолютно такая же, как и остальные люди, поэтому ее тело подвластно увяданию, старению, усталости.

Несмотря на желание певицы выглядеть для поклонников всегда превосходно, в Сети все-таки есть фотографии, которые доказывают, что Ольга Бузова – абсолютно такая же, как и другие люди.

Очевидно, что макияж очень помогает Ольге Бузовой сохранять хороший вид несмотря ни на что.

Также ранее певица была блондинкой, но по мнению многих поклонников, ей лучше все-таки с темными волосами.

Источник: clutch.ua