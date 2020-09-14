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Красота / Общество

И накрашенная, и ненакрашенная: Ольга Бузова без макияжа напугала поклонников

14:32 14.09.2020 Фото: instagram.com
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Очевидно, что макияж очень помогает Ольге Бузовой сохранять хороший вид несмотря ни на что.

И накрашенная, и ненакрашенная: Ольга Бузова без макияжа напугала поклонников
Ольга Бузова без макияжа

Зачастую в Instagram звезд нет реальных фотографий, как они выглядят в настоящей жизни.

Российская телеведущая Ольга Бузова всегда поражала поклонников практически круглосуточным свежим видом. Но на самом деле певица абсолютно такая же, как и остальные люди, поэтому ее тело подвластно увяданию, старению, усталости.

Несмотря на желание певицы выглядеть для поклонников всегда превосходно, в Сети все-таки есть фотографии, которые доказывают, что Ольга Бузова – абсолютно такая же, как и другие люди.

Очевидно, что макияж очень помогает Ольге Бузовой сохранять хороший вид несмотря ни на что.

Также ранее певица была блондинкой, но по мнению многих поклонников, ей лучше все-таки с темными волосами.

Источник: clutch.ua

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