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Побеждают единооссы: спикер горсовета Бадьин и директор лицея №6 Родина пока набирают большинство на выборах в заксобрание от Бердска

00:52 14.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это результаты подсчета голосов на половине из 47 бердских избирательных участков, заявили в ТИК. Окончательные итоги могут быть другими.

Побеждают единооссы: спикер горсовета Бадьин и директор лицея №6 Родина пока набирают большинство на выборах в заксобрание от Бердска
Подсчет голосов

Территориальная комиссия Бердска на полпервого ночи 14 сентября получила результаты выборов в заксобрание Новосибирской области с половины из 47 избирательных округов.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" глава ТИК Наталья Фокина, согласно этим промежуточным итогам по областному округу №12 лидирует единоросс Валерий Бадьин, по округу №16 - Зоя Родина, тоже выдвинутая партией "Единая Россия".

Напомним, что Бадьин является спикером горсовета депутатов Бердска, а округ, по которому он баллотируется, частично относится и к Искитимскому району.

Зоя Родина - действующий депутат заксобрания по 16-у округу и директор бердского лицея №6.

Повторим, что это результаты голосования только половины избирательных участков Бердска. Итоги могут еще измениться.

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От редакции

Ожидаемо?

Поросёнок Пётр, 14 сентября 2020 00:59
Давайте, давайте товарищи, голосуйте за "Единую Россию", эти господа знают как вас порадовать новыми налогами и прочими прекрасными инициативами, улучшающими вашу жизнь.

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