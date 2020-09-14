Побеждают единооссы: спикер горсовета Бадьин и директор лицея №6 Родина пока набирают большинство на выборах в заксобрание от Бердска

Это результаты подсчета голосов на половине из 47 бердских избирательных участков, заявили в ТИК. Окончательные итоги могут быть другими.

Подсчет голосов

Территориальная комиссия Бердска на полпервого ночи 14 сентября получила результаты выборов в заксобрание Новосибирской области с половины из 47 избирательных округов.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" глава ТИК Наталья Фокина, согласно этим промежуточным итогам по областному округу №12 лидирует единоросс Валерий Бадьин, по округу №16 - Зоя Родина, тоже выдвинутая партией "Единая Россия".

Напомним, что Бадьин является спикером горсовета депутатов Бердска, а округ, по которому он баллотируется, частично относится и к Искитимскому району.

Зоя Родина - действующий депутат заксобрания по 16-у округу и директор бердского лицея №6.

Повторим, что это результаты голосования только половины избирательных участков Бердска. Итоги могут еще измениться.