Побеждают единооссы: спикер горсовета Бадьин и директор лицея №6 Родина пока набирают большинство на выборах в заксобрание от Бердска

Территориальная комиссия Бердска на полпервого ночи 14 сентября получила результаты выборов в заксобрание Новосибирской области с половины из 47 избирательных округов.
Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" глава ТИК Наталья Фокина, согласно этим промежуточным итогам по областному округу №12 лидирует единоросс Валерий Бадьин, по округу №16 - Зоя Родина, тоже выдвинутая партией "Единая Россия".
Напомним, что Бадьин является спикером горсовета депутатов Бердска, а округ, по которому он баллотируется, частично относится и к Искитимскому району.
Зоя Родина - действующий депутат заксобрания по 16-у округу и директор бердского лицея №6.
Повторим, что это результаты голосования только половины избирательных участков Бердска. Итоги могут еще измениться.