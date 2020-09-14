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Проиграл в карты 5 млн рублей бабушкиных денег житель Новосибирска

01:25 14.09.2020 Фото: pixabay.com
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93-летняя старушка попросила Алексея Большого помочь продать часть дома и земельный участок, а деньги положить на счет в Сбербанке. Молодой родственник в течение месяца снял деньги и спустил в азартные игры. Суд приговорил его к 2 годам колонии.

Проиграл в карты 5 млн рублей бабушкиных денег житель Новосибирска
Вступил в силу приговор суда по делу о многомиллионной растрате на азартных играх

Приговором Октябрьского районного суда от 22 мая 2020 года 27-летний Алексей Большой признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная в особо крупном размере).

В суде установлено, что до 20.02.2019 года 93-летняя женщина в силу возраста и родственных отношений обратилась к Большому с просьбой оказать помощь в реализации принадлежащий ей 2/3 части дома и земельного участка, денежные средства за продажу которых перечислить на сберегательный счет, который необходимо открыть на ее имя в ПАО «Сбербанк России», а также приобрести на данные денежные средства для нее другое жилье.

Большой, за вознаграждение, согласился на такое предложение. Женщина выдала осужденному доверенность на совершение указанных действий, заверенную нотариусом.

01.03.2019 Большой, действуя по доверенности от имени родственницы, открыл на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк России» сберегательный счет, куда 01.04.2019, согласно договору купли-продажи, поступило 6 млн рублей за продажу 2/3 части дома и земельного участка.

-В течение 2-х дней злоумышленник по доверенности снял денежные средства со сберегательного счета в сумме 1,3 млн рублей, а 04.04.2019 перевел 4, 7 млн рублей на свой сберегательный счет. Похищенными денежными средствами в размере 6 млн. рублей Большой распорядился по своему усмотрению. В суде мужчина признал вину, пояснив, что 5 млн рублей он проиграл в азартные игры, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, наличия смягчающих обстоятельств суд первой инстанции назначил Большому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд второй инстанции отклонил доводы апелляционных жалоб о несправедливости назначенного наказания. Приговор суда вступил в законную силу.

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