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Пытались отбить своих: Выстрелом разогнать протестующих попытались полицейские в Минске

08:45 14.09.2020 Фото: pixabay
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При этом там еще раз опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты в Минске для разгона протестующих.

Пытались отбить своих: Выстрелом разогнать протестующих попытались полицейские в Минске
Полицейские стреляли в воздух

Милиция произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья на проспекте Победителей в Минске, когда не менее 100 участников протестной акции пытались отбить у правоохранителей задержанных соратников, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Белоруссии.

"Некоторые источники в интернете около 18.00 распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук похожий на выстрел. Разобрались: сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей", - говорится в сообщении в Telegram.

Там поясняется, что "в это время другие люди протестной акции, не менее 100 человек, пытались их отбить". "Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - отметили в пресс-службе.

При этом там еще раз опровергли информацию о том, что якобы силовики применили светошумовые гранаты в Минске для разгона протестующих. "Правоохранителями светошумовые гранаты не применялись", - подчеркивается в сообщении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

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