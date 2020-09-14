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Рекордные 308 тыс. заражений COVID-19 за сутки зарегистрировала ВОЗ в мире

09:15 14.09.2020 Фото: pixabay
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Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших.

Рекордные 308 тыс. заражений COVID 19 за сутки зарегистрировала ВОЗ в мире
От коронавируса погибают люди

Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте.

По последним данным организации, в мире выявлено 307 930 случаев заражения за последние сутки. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших.

ВОЗ указывает, что в общей сложности в мире подтверждено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.

Большая часть заражений, по данным ВОЗ, приходится на обе Америки - там суммарно выявлено почти 14,7 миллиона заболевших, следом идет Юго-Восточная Азия с приблизительно 5,4 миллиона случаев COVID-19 и Европа, где заразились почти 4,8 миллиона жителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Источник: РИА Новости

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