Рекордные 308 тыс. заражений COVID-19 за сутки зарегистрировала ВОЗ в мире

От коронавируса погибают люди

Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте.

По последним данным организации, в мире выявлено 307 930 случаев заражения за последние сутки. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших.

ВОЗ указывает, что в общей сложности в мире подтверждено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.

Большая часть заражений, по данным ВОЗ, приходится на обе Америки - там суммарно выявлено почти 14,7 миллиона заболевших, следом идет Юго-Восточная Азия с приблизительно 5,4 миллиона случаев COVID-19 и Европа, где заразились почти 4,8 миллиона жителей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Источник: РИА Новости