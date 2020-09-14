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Выплату в 10 400 рублей перечислят многодетным семьям в России в 2020 году

12:15 14.09.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в этом году на эту меру поддержки потратят 47,58 млрд рублей.

Выплату в 10 400 рублей перечислят многодетным семьям в России в 2020 году
Правительство выделило ещё 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребёнка

На ежемесячные выплаты при рождении третьего ребёнка направят ещё 1,73 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства распределят между восемью регионами. В их числе – республики Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ.

Комментарий

Из вступительного слова Михаила Мишустина на заседании Правительства 10 сентября 2020 года

Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что по итогам первого полугодия были обновлены сведения о численности получателей. Всего в 2020 году на эти цели зарезервировано 47,58 млрд рублей. Деньги поступят в 75 регионов. Решение поможет им выполнить свои обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке.

Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребёнку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тыс. рублей.

По всей России такие выплаты получают 540 тысяч семей.

Распоряжение от 11 сентября 2020 года №2317-р

Источник: government.ru

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