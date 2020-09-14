Выплату в 10 400 рублей перечислят многодетным семьям в России в 2020 году

На ежемесячные выплаты при рождении третьего ребёнка направят ещё 1,73 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Средства распределят между восемью регионами. В их числе – республики Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ.
Комментарий
Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что по итогам первого полугодия были обновлены сведения о численности получателей. Всего в 2020 году на эти цели зарезервировано 47,58 млрд рублей. Деньги поступят в 75 регионов. Решение поможет им выполнить свои обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке.
Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребёнку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тыс. рублей.
По всей России такие выплаты получают 540 тысяч семей.
Распоряжение от 11 сентября 2020 года №2317-р
Источник: government.ru