Части тела мертвеца разбросало по реке. Останки нашел случайный прохожий

Назначен ряд судебных экспертиз. Будет установлена причина и давность смерти потерпевшего.

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины

11 сентября текущего года в городе Междуреченске в реке Уса обнаружены фрагменты тела мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в вечернее время местный житель заметил в реке тело человека, вызвал сотрудников полиции. В настоящее время устанавливается личность потерпевшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Будет установлена причина и давность смерти потерпевшего.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководством управления.

Источник: kuzbass.sledcom.ru