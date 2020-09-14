14.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Части тела мертвеца разбросало по реке. Останки нашел случайный прохожий

09:30 14.09.2020 Фото: pixabay.com
1

Назначен ряд судебных экспертиз. Будет установлена причина и давность смерти потерпевшего.

Части тела мертвеца разбросало по реке. Останки нашел случайный прохожий
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины

11 сентября текущего года в городе Междуреченске в реке Уса обнаружены фрагменты тела мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в вечернее время местный житель заметил в реке тело человека, вызвал сотрудников полиции. В настоящее время устанавливается личность потерпевшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Будет установлена причина и давность смерти потерпевшего.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководством управления.

Источник: kuzbass.sledcom.ru

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выяснят причину смерти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самым трудным днем назвал выборы 13 сентября 2020 лидер единороссов Медведев
09:45 14-09-2020
Самым трудным днем назвал выборы 13 сентября 2020 лидер единороссов Медведев
Части тела мертвеца разбросало по реке. Останки нашел случайный прохожий
09:30 14-09-2020
Части тела мертвеца разбросало по реке. Останки нашел случайный прохожий
Рекордные 308 тыс. заражений COVID-19 за сутки зарегистрировала ВОЗ в мире
09:15 14-09-2020
Рекордные 308 тыс. заражений COVID-19 за сутки зарегистрировала ВОЗ в мире
NASA сообщает: К Земле несется крупный астероид 2020QL2. Какие шансы на столкновение 14 сентября 2020 года?
09:12 14-09-2020
NASA сообщает: К Земле несется крупный астероид 2020QL2. Какие шансы на столкновение 14 сентября 2020 года?
Do you speak English? Если нет, не беда, Аристократ тебе поможет!
09:10 14-09-2020
Do you speak English? Если нет, не беда, Аристократ тебе поможет!
Глава штаба Навального Сергей Бойко обошел вице-спикера горсовета и стал депутатом Новосибирска 1
09:00 14-09-2020
Глава штаба Навального Сергей Бойко обошел вице-спикера горсовета и стал депутатом Новосибирска
«Жизнь в стиле соло» в Книжной долине
08:50 14-09-2020
«Жизнь в стиле соло» в Книжной долине
Пытались отбить своих: Выстрелом разогнать протестующих попытались полицейские в Минске
08:45 14-09-2020
Пытались отбить своих: Выстрелом разогнать протестующих попытались полицейские в Минске
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
08:45 14-09-2020
Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
08:42 14-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться