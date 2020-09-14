Самым трудным днем назвал выборы 13 сентября 2020 лидер единороссов Медведев

В России завершился единый день голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова объявила о закрытии избирательных участков и огласила предварительные итоги региональных выборов. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал их "самыми трудными", но в то же время успешными. Политологи же говорят об "оглушительном провале" оппозиции. Подробнее о том, как прошел единый день голосования, — в материале РИА Новости.



Более девяти тысяч избирательных компаний

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах страны — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

В 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 11 избирали депутатов местных парламентов.

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Губернаторские выборы

Прямые губернаторские выборы прошли в 18 регионах, во всех со значительным отрывом в первом туре побеждают действующие губернаторы или исполняющие обязанности главы региона:

—в Татарстане лидирует действующий глава региона Рустам Минниханов, который набирает более 88 процентов голосов;

—в Камчатском крае побеждает самовыдвиженец Владимир Солодов;

—на выборах главы администрации Краснодарского края лидирует губернатор Вениамин Кондратьев;



—в Пермском крае — самовыдвиженец Дмитрий Махонин, исполняющий обязанности главы региона;—в Архангельской области — единоросс Александр Цыбульский;—в Брянской области — действующий глава региона Александр Богомаз;—в Иркутской области — Игорь Кобзев;—в Ленинградской области — губернатор Александр Дрозденко;—в Пензенской области побеждает действующий глава региона Иван Белозерцев;—в Ростовской области — губернатор Василий Голубев, занимающий свой пост с 2010 года;—в Смоленской области лидирует глава региона Алексей Островский, представляющий ЛДПР;—в Тамбовской области побеждает губернатор Александр Никитин;—губернатором Еврейской автономной области после обработки почти ста процентов протоколов становится Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией";—на выборах главы Коми побеждает самовыдвиженец Владимир Уйба;—в Чувашии лидирует врио главы региона Олег Николаев;—в Калужской области побеждает исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша;—на выборах губернатора Севастополя побеждает врио главы региона Михаил Развожаев.

На дополнительных выборах в Госдуму в Ярославской области побеждает кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко, в Курской области — его однопартиец Алексей Золотарев, в Татарстане —единоросс Олег Морозов, в Пензенской области — представитель "Справедливой России" Александр Самокутяев.

Без особых нарушений

В ходе выборов полиция не зафиксировала инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, заявил замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Также Горовой рассказал о "массированных вбросах" в социальных сетях и СМИ для провокаций. По его словам, фиксируются сообщения о якобы нарушениях при агитации, уничтожении агитационных материалов, подкупе и подвозе избирателей, вмешательстве в работу избирательных комиссий, незаконной выдаче бюллетеней.

В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что кампания проходила максимально открыто и конкурентно.

"Беспрецедентно малая доля отказов в регистрации, всего 4,8 процента", — добавила она, уточнив, что среди партий количество отказов еще меньше, около трех процентов.

Успех "Единой России"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что прошедшие региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии коронавируса и других проблем в стране.

Победившим кандидатам от "Единой России" нужно оправдать доверие граждан, добавил Медведев.

"Вы получили голоса людей, которые вам верят. И это доверие безусловно нужно оправдать. Только в этом случае "Единая Россия" сможет сохраниться как ведущая политическая сила страны", — сказал председатель партии.



В свою очередь, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия одержала убедительную победу в этом избирательном цикле.

"Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным exit poll, и по данным предварительно отработанных протоколов, побеждают уверенно в первом туре. Также на уровне законодательных собраний и дум административных субъектов "Единая Россия" формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах без исключения", — добавил Турчак.

Работа над ошибками

Текущие выборы стали "генеральной репетицией" избирательной кампании в Госдуму следующего года, "новички" попробовали свои силы, у оппозиции есть время для работы над ошибками, считают опрошенные РИА Новости политологи.

"Выборы этого года показали оглушительное поражение оппозиции. У партий есть год, чтобы сделать работу над ошибками", - сказал РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он напомнил, что даже в Иркутской области, где достаточно сильные позиции у коммунистов, и.о. главы региона Игорь Кобзев получил поддержку избирателей выше, чем его предшественник, представитель КПРФ Сергей Левченко.

"Единый день голосования дал возможность попробовать свои силы новым партиям, которые впоследствии могут принять участие и в кампании по выборам депутатов Госдумы", - отметил в свою очередь председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Источник: РИА Новости