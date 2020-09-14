Самым трудным днем назвал выборы 13 сентября 2020 лидер единороссов Медведев

Глава ЦИК Элла Памфилова объявила о закрытии избирательных участков и огласила предварительные итоги региональных выборов. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал их "самыми трудными", но в то же время успешными. Политологи же говорят об "оглушительном провале" оппозиции. Подробнее о том, как прошел единый день голосования, — в материале РИА Новости.
Более девяти тысяч избирательных компаний
В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах страны — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.
В 20 регионах прошли выборы губернаторов, в 11 избирали депутатов местных парламентов.
В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
Губернаторские выборы
Прямые губернаторские выборы прошли в 18 регионах, во всех со значительным отрывом в первом туре побеждают действующие губернаторы или исполняющие обязанности главы региона:
—в Татарстане лидирует действующий глава региона Рустам Минниханов, который набирает более 88 процентов голосов;
—в Камчатском крае побеждает самовыдвиженец Владимир Солодов;
—на выборах главы администрации Краснодарского края лидирует губернатор Вениамин Кондратьев;
—в Архангельской области — единоросс Александр Цыбульский;
—в Брянской области — действующий глава региона Александр Богомаз;
—в Иркутской области — Игорь Кобзев;
—в Ленинградской области — губернатор Александр Дрозденко;
—в Пензенской области побеждает действующий глава региона Иван Белозерцев;
—в Ростовской области — губернатор Василий Голубев, занимающий свой пост с 2010 года;
—в Смоленской области лидирует глава региона Алексей Островский, представляющий ЛДПР;
—губернатором Еврейской автономной области после обработки почти ста процентов протоколов становится Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией";
—на выборах главы Коми побеждает самовыдвиженец Владимир Уйба;
—в Чувашии лидирует врио главы региона Олег Николаев;
—в Калужской области побеждает исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша;
—на выборах губернатора Севастополя побеждает врио главы региона Михаил Развожаев.
На дополнительных выборах в Госдуму в Ярославской области побеждает кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко, в Курской области — его однопартиец Алексей Золотарев, в Татарстане —единоросс Олег Морозов, в Пензенской области — представитель "Справедливой России" Александр Самокутяев.
Без особых нарушений
В ходе выборов полиция не зафиксировала инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, заявил замминистра внутренних дел Александр Горовой.
Также Горовой рассказал о "массированных вбросах" в социальных сетях и СМИ для провокаций. По его словам, фиксируются сообщения о якобы нарушениях при агитации, уничтожении агитационных материалов, подкупе и подвозе избирателей, вмешательстве в работу избирательных комиссий, незаконной выдаче бюллетеней.
В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что кампания проходила максимально открыто и конкурентно.
"Беспрецедентно малая доля отказов в регистрации, всего 4,8 процента", — добавила она, уточнив, что среди партий количество отказов еще меньше, около трех процентов.
Успех "Единой России"
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что прошедшие региональные выборы и подготовка к ним были самыми трудными из-за эпидемии коронавируса и других проблем в стране.
Победившим кандидатам от "Единой России" нужно оправдать доверие граждан, добавил Медведев.
"Вы получили голоса людей, которые вам верят. И это доверие безусловно нужно оправдать. Только в этом случае "Единая Россия" сможет сохраниться как ведущая политическая сила страны", — сказал председатель партии.
"Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным exit poll, и по данным предварительно отработанных протоколов, побеждают уверенно в первом туре. Также на уровне законодательных собраний и дум административных субъектов "Единая Россия" формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах без исключения", — добавил Турчак.
Работа над ошибками
Текущие выборы стали "генеральной репетицией" избирательной кампании в Госдуму следующего года, "новички" попробовали свои силы, у оппозиции есть время для работы над ошибками, считают опрошенные РИА Новости политологи.
"Выборы этого года показали оглушительное поражение оппозиции. У партий есть год, чтобы сделать работу над ошибками", - сказал РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он напомнил, что даже в Иркутской области, где достаточно сильные позиции у коммунистов, и.о. главы региона Игорь Кобзев получил поддержку избирателей выше, чем его предшественник, представитель КПРФ Сергей Левченко.
"Единый день голосования дал возможность попробовать свои силы новым партиям, которые впоследствии могут принять участие и в кампании по выборам депутатов Госдумы", - отметил в свою очередь председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Источник: РИА Новости