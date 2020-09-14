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В воздушном белом платье в пол с кружевным верхом вышла замуж Ирина за Алексея спустя 3 года знакомства в Бердске. При знакомстве он сбил ее на велосипеде

12:00 14.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: Дарья Моисеенко
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Жених сбил невесту на велосипеде " Мне тогда было очень обидно за новое платье"

В воздушном белом платье в пол с кружевным верхом вышла замуж Ирина за Алексея спустя 3 года знакомства в Бердске. При знакомстве он сбил ее на велосипеде
Пара поженилась в теплым сентябрьским днём

Ирине и Алексею всего 19 лет, вместе они уже 3 года. Познакомилась пара не совсем обычно. Жених сбил девушку на велосипеде.

- Мне тогда было очень обидно за новое платье, но в качестве извинения Леша довёз меня дома, - рассказывает Ирина.

После этого молодые начали встречаться. Через три года, когда Ирина совсем не ожидала, парень сделал ей предложение.

- Он заехал за мной в колледж после пар и предложил пожениться, - делится воспоминаниями невеста.

Девушка выбрала воздушное белое платье в пол. Дополнила образ струящийся фатой, которая заканчивается у подола свадебной юбки. Девушку украшал браслет и ожерелье из жемчуга. На женихе был синий костюм, украшенный бутоньеркой белых роз.

Поздравляем молодоженов!

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