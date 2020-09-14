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Итоги голосования по выборам депутатов заксобрания Новосибирской области. Какие партии лидеры, узнайте

10:30 14.09.2020 Фото: pixabay.com
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Показываем результаты выборов в цифрах.

Итоги голосования по выборам депутатов заксобрания Новосибирской области. Какие партии лидеры, узнайте
Итоги подведены
Выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва
Данные о предварительных итогах голосования по единому округу
По состоянию на 14.09.2020 05:21:25  
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1882391
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1801309
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 226946
Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосов 267319
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 24007
Число погашенных избирательных бюллетеней 1283032
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 249180
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 267035
Число недействительных избирательных бюллетеней 17840
Число действительных избирательных бюллетеней 498375
Число утраченных избирательных бюллетеней 5
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
 
1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 195108
37.80%
2. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные" 14234
2.76%
3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 7257
1.41%
4. Политическая партия "ЗА ПРАВДУ" 10411
2.02%
5. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 29562
5.73%
6. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 87723
16.99%
7. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 30711
5.95%
8. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 17319
3.35%
9. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 68525
13.27%
10. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 37525
7.27%

Источник: novosibirsk.vybory.izbirkom.ru

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От редакции

Ожидаемо?

Ольга, 14 сентября 2020 10:57
НВР:Люди не идут на выборы рассуждая "Вася или Петя--какая разница,всё равно ничего делать не будет"
И по Заксобранию это хорошо видно--половина известные бизнесмены,проталкивающие свои бизнес-интересы.

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