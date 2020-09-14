Итоги голосования по выборам депутатов заксобрания Новосибирской области. Какие партии лидеры, узнайте

|Выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва
|Данные о предварительных итогах голосования по единому округу
|По состоянию на 14.09.2020 05:21:25
|Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
|1882391
|Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
|1801309
|Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
|226946
|Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосов
|267319
|Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
|24007
|Число погашенных избирательных бюллетеней
|1283032
|Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
|249180
|Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
|267035
|Число недействительных избирательных бюллетеней
|17840
|Число действительных избирательных бюллетеней
|498375
|Число утраченных избирательных бюллетеней
|5
|Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
|0
|1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|195108
|37.80%
|2. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"
|14234
|2.76%
|3. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
|7257
|1.41%
|4. Политическая партия "ЗА ПРАВДУ"
|10411
|2.02%
|5. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
|29562
|5.73%
|6. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|87723
|16.99%
|7. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
|30711
|5.95%
|8. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
|17319
|3.35%
|9. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|68525
|13.27%
|10. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"
|37525
|7.27%
Источник: novosibirsk.vybory.izbirkom.ru
И по Заксобранию это хорошо видно--половина известные бизнесмены,проталкивающие свои бизнес-интересы.