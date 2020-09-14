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Не свергнут Лукашенко оппозиционеры, считает Путин

10:45 14.09.2020 Фото: скриншот видео
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В то время как Москва не доверяет Лукашенко, она не может принять оппозицию, приходящую к власти через уличные протесты, и будет поддерживать его, поощряя шаги к возможной преемственности, заявили люди близкие к Кремлю.

Не свергнут Лукашенко оппозиционеры, считает Путин
На улицах Минска не стихают протесты

Президент России Владимир Путин крепче обнимает осажденного союзника Александра Лукашенко, в то время как белорусский правитель усиливает репрессии против многомесячных протестов.

Путин, принимающий Лукашенко на переговорах в Сочи в понедельник, полон решимости, что оппозиционные демонстранты не свергнут белорусского президента, заявили пять человек, близких к Кремлю, которые попросили не называть их имена при обсуждении внутренней политики.

Это их первая встреча лицом к лицу с тех пор, как в Беларуси ежедневно вспыхивают протесты с требованием отставки Лукашенко после уверенной победы в августе. 9 выборы. Демонстрации не дают никаких признаков угасания, и Лукашенко, который хочет продлить свое 26-летнее правление, не пошел ни на какие уступки.

"Беларусь имеет огромное значение", - сказал Михаил Виноградов, возглавляющий Фонд "Петербургская политика". "Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне.”

Кризис, охвативший ближайшего партнера Москвы, перекликается с восстаниями, которые смели прокремлевских лидеров на Украине и в Армении с 2014 года, и наступает через несколько недель после того, как Путин изменил Конституцию России, чтобы позволить ему чтобы продлить свое двухдесятилетнее правление, потенциально до 2036 года.

Российское руководство было ошарашено масштабами беспорядков в Белоруссии, заявили люди, близкие к Кремлю. В то время как Москва не доверяет Лукашенко, она не может принять оппозицию, приходящую к власти через уличные протесты, и будет поддерживать его, поощряя шаги к возможной преемственности, заявили они.
Европейский Союз и США осудили репрессии и отвергли результаты выборов, но до сих пор только угрожали санкциями.

Силовики, похоже, были полны решимости предотвратить еще один масштабный митинг перед поездкой Лукашенко в Сочи, когда спецназ разгонял группы протестующих, собравшихся в разных частях Минска. Около 250 человек были задержаны в воскресенье в том, что МВД описало как 17 “очагов протестной активности".”

Изгнанная Оппозиция

Оппозиция, объединившаяся вокруг Светланы Цихановской, которая сейчас находится в изгнании в Литве, говорит, что она победила на выборах и хочет, чтобы Лукашенко начал переговоры о передаче власти.

В прошлом месяце Путин заявил, что договорился с Лукашенко направить российскую полицию для подавления беспорядков, если это будет необходимо, добавив при этом, что пока не видит в этом необходимости. Россия направил работников СМИ в Беларусь для замены бастующих сотрудников государственного вещателя.

Беларусь попросила Россию перенести выплату долга в размере 1 миллиарда долларов. Дискуссии о поставке газа состоялись в пятницу.
Отношения Лукашенко с Путиным стали напряженными после того, как в прошлом году он сопротивлялся давлению России на более глубокую интеграцию и вместо этого стремился к сближению с Западом.

После нападая на Россию во время выборов, он отклонился назад к Москве, когда белорусские силовики вытеснили его из страны или посадили в тюрьму почти все высокопоставленные оппозиционеры при этом используют жестокую тактику в отношении протестующих.

"Белорусы действительно в ужасе от поддержки Путиным Лукашенко“, который стал” совершенно чужд своему народу", - заявил по телефону из изгнания в Польше оппозиционный политик Валерий Цепкало.

Существует риск, что “Россия превратит самого дружественного соседа в население, которое видит в них пособника Лукашенко и его авторитаризма”,-сказал Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Беларуси, а ныне старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

66-летний Лукашенко назвал Путина своим “старшим братом” и предположил, что их судьбы переплелись в интервью российским СМИ, транслировавшемся в сентябре. 9.

"Вы знаете, о чем мы договорились с российским истеблишментом и руководством?- сказал он. "Что если Беларусь сломается, то следующей будет Россия.”

— При содействии Ильи Архипова, Евгении Писменной, Александра Кудрицкого и Александра Сазонова.

Источник: bloomberg.com

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Аноним, 14 сентября 2020 12:15
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желтые жилеты макрона...

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