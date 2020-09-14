Аномальную жару и резкое похолодание пообещал Вильфанд. Узнайте, где и когда станет пекло

Вильфанд пообещал потепление до 24 градусов

Четверг станет самым теплым днем на этой неделе в европейской части России, температура может подняться до 21-24 градусов, но затем последует похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, погода в наступившей неделе будет неоднородной.

"В европейской России на следующей неделе погода будет разная. В центре европейской России ожидается небольшое понижение до 14-17 градусов, но температура будет выше нормы градуса на два. Небольшие дожди будут в понедельник и среду", - сказал Вильфанд.

В четверг, добавил научный глава Гидрометцентра, благодаря выносу тепла по периферии циклона потеплеет до 21 — 23, местами — до 24 градусов.

По словам Вильфанда, речь не идет о бабьем лете, так как погоду будет определять не антициклон. После этого атмосферный фронт переместится к центру европейской части России, что вызовет похолодание на шесть — восемь градусов.

"Следующие выходные не будут такими комфортными, как нынешние. Как только отмечается такая холодная погода, надо радоваться и ждать бабьего лета", - заключил синоптик.

Источник: РИА Новости