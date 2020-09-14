Какой продукт мощно подорожает осенью 2020, открыли секрет фермеры

Осенний урожай начал дорожать

С полей еще не собран урожай картофеля и овощей, еще не ударили холода, а цены на них уже поползли вверх. По словам фермеров, процентов на 20. Но дальше будет больше. «Осень, что же будет завтра с нами?..»

Нынешний сельхозсезон в России вообще, а в столичном регионе в частности, не заладился с самого начала. Пандемия, карантин, поздняя посевная и посадочная компания – когда такое было?

А тут еще и погода. Засушило Сибирь, Урал, Алтай, Ставрополь. А вот Подмосковье, Чувашию и Кострому, наоборот, затопило. Многие картофельные посадки в этих регионах буквально посмывали наводнения,«был настоящий «9-й вал» Айвазовского, - вспоминают местные крестьяне. - Все сообщали про садоводов и дачников, как у них забились дренажные трубы, плавали огороды. А мы-то потеряли весь урожай!»

Недобор урожая в нынешнем году обеспечен – и больнее всего он ударит по фермерам. Именно они понесут самые серьезные потери.

Но беда не приходит одна. В западных и северо-западных районах Подмосковья (Рузский, Можайский, Истринский, Красногорский и др,районы), которые накрыл «9-й вал», объявились полчища диких кабанов. И не поодиночке.

- Целые стаи по 30-40 кабанов бесчинствуют на наших полях, - рассказывают фермеры из Рузы. - Пожирают оставшийся местами картофель. С ним, скорее всего, будут большие проблемы, клубни уродились мелкие, и уже сейчас мы продаем их на 2,5 рубля за килограмм дороже, чем в прошлом году. Хотя к массовой уборке еще не приступили.

Овощеводческий Дмитровский район от дождей пострадал меньше, там картофелеводы работают с прибылью. Прямо с плантаций, в мешках и сетках, посредники закупают картошку за наличные по 13-15 рублей за килограмм. В прошлом году эти отпускные фермерские цены были почти в два раза меньше: 8-10 рублей.

В АККОР (Всероссийская ассоциация фермеров) «МК» сообщили, что из-за погодных сложностей и пандемии объем производства овощей в фермерском секторе в целом по России снизится. Но не критично, заверили нас, массового банкротства не ожидается.

Как «МК» писал еще в начале посевной кампании, в уборочную страду о себе заявит дефицит кадров. Гастарбайтеров в столичном регионе из-за закрытия границ в карантинный период катастрофически не хватает.«Весной региональный минсельхоз мне предлагал 40 помощников из Узбекистана, но мне они были не нужны, - вспоминает один подмосковный овощевод.- В посевную все делает техника. А на сбор и сортировку по осени требуется много помощников. Где эти 40 человек сегодня? Их нету,днем с огнем не найдешь! А картофель нужно убирать, фасовать в сетки и мешки, сортировать… Некому! Те, что предлагают свои услуги просят заоблачные цены за работу – 5 тысяч рублей в день. Прошлой осенью мы платили по 1,5 тысячи. Вот и считай, какой будет цена «второго хлеба».

Обострившийся нынешней осенью овощной вопрос подталкивает земледельцев к строительству современных хранилищ. Где урожай мог бы продержаться до следующего сезона. Есть опасения, что ударят ранние заморозки и тогда овощи вообще не дойдут до прилавков.

- Правительство области выделило мне 6 гектар, я составил проект под этот объект, - рассказывает фермер Степан Соломников. - Нужен понижающий трансформатор. Энергетики за его установку запросили 14 млн. рублей! Электролиния совсем рядом, даже дополнительные столбы ставить не надо.Где я возьму такие деньги?



Вообще-то говоря, в строительстве фермерских объектов, будь то коровники или те же хранилища, мало что изменилось. Обязательно требуется согласования с многочисленными инстанциями, которые далеки от сельхозпроизводства. Например, с аэропортом: что одноэтажный коровник на 20 голов КРС не помешает взлетам и посадкам самолетов. Или каким-нибудь архитектурно-геологическим музеем. Который должен провести раскопки в чистом поле и убедиться, допустим, в том, что там не зарыто золото Врангеля или золото КПСС.

Все это не только увеличивает сроки строительства, но и накладывает дополнительные многомиллионные расходы. Которые в конечном итоге лягут на рядовых покупателей.

Конечно, велика матушка Россия и не на всех регионах отыгрались погодные катаклизмы. Да и импортные поставки при форс-мажоре никто не запрещает. Правда, при нынешнем курсе рубля вряд ли такие продукты будут доступны для большинства россиян. Эксперты советуют нам с вами не расслабляться, они не исключают, что к зиме цены на «второй хлеб» могут подняться до 45-50 рублей за килограмм.

В последние годы москвичи уже не делают таких заготовок на зиму, как в советское время, когда за 3-килограммовым пакетиком проросшей картошки в магазине приходилось выстаивать длинные очереди. В магазинах и летом, и зимой есть все, что душе угодно – зачем заставлять кладовки и лоджии мешками и сетками?

Возможно, сегодня есть смысл вспомнить богатый советский опыт и сделать кое-какие запасы.

Для традиционного борщевого набора цены пока более-менее. Специалисты это объясняют сезонным фактором. В сентябре, когда начинается сбор урожая, цены, как правило, всегда щадящие.

Мы прошли по торговым сетям и фермерским рынкам, чтобы увидеть своими глазами. Так, кило картофеля в супермаркете стоит 17-25 рублей. Капуста - 20-40 рублей, морковка (мытая) - 50, обычная - 25 рублей, свекла - 15-20, репчатый лук - 20-25 рублей. Сильно подорожал чеснок. Буквально неделю назад он был по 150 рублей – российский, хороший. Сейчас – 350! Рядом лежит китайский дешевый, но его не покупают.

На развалах овощи выглядят чуть предпочтительнее, хотя немного дороже магазинных.

Источник: mk.ru