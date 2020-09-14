Мечтают о гарантированном доходе от Путина 70% россиян

Исследование показало, что в наибольшей мере такая идея приходится по душе согражданам в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет.

Большинство россиян выступили за введение гарантированного дохода

Большинство россиян (68%) полагают, что в стране следует ввести фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства гражданам, независимо от рода их деятельности и социального положения, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Исследование показало, что в наибольшей мере такая идея приходится по душе согражданам в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет - по 70% респондентов соответственно.

При этом, согласно опросу, среди российских мужчин оказалось больше желающих иметь такой гарантированный государством ежемесячный доход, чем среди женщин - 70% и 65% респондентов соответственно.

В ходе исследования выяснилось, что чем выше доход, тем больше сторонников реализации идеи ежемесячной фиксированной выплаты: среди сограждан с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц такой доход хотели бы иметь 68% респондентов, среди россиян, зарабатывающих от 80 тыс. рублей ежемесячно эта доля составляет 74%.

По данным Superjob.ru, 8% сограждан полагают, что такую норму вводить не стоит, среди россиян в возрасте 45 лет и старше этой точки зрения придерживается каждый десятый.

Опрос показал, что четверть сограждан (24%) затрудняются определиться с тем, нужна ли такая гарантированная государством ежемесячная выплата, или нет. Среди молодежи в возрасте до 24 лет таких колеблющихся около трети (30%).

Что касается оптимального размера такой выплаты, то согласно исследованию, каждый третий россиянин (32%) из тех, кто уверен в необходимости введения такой поддержки со стороны государства, указывает на уровень от 10 000 до 20 000 рублей в месяц, каждый четвертый (25%) полагает, что речь должна идти о сумме до 30 000 рублей, 12 % сторонников такой поддержки указывают на сумму до 40 000 рублей, почти каждый десятый (9%) уверен, что можно поставить вопрос и о сумме до 50 000 рублей ежемесячно.

В среднем, по оценкам Superjob.ru, сумма минимального гарантированного дохода, согласно предпочтениям россиян, должна быть в пределах 28 500 рублей.

Опрос был проведен 9-10 сентября 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 340 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Ранее в сентябре заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства, независимо от рода их деятельности, социального и экономического положения.