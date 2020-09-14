Раздеться за 150 000 руб. и ублажать себя игрушками на камеру попросили молодую модель вебкам в Новосибирске. История из первых уст

Как девушки находят работу "мечты": "Был указан свободный график работы с учетом моих пожеланий, опыт работы тоже не требовался. Ну, естественно, большую роль сыграла высокая зарплата".

Вебкам-модели обнажаются перед камерой

Нуждаясь в подработке, молодые девушки размещают резюме на сайты по поиску работы, и часто там можно встреть очень заманчивые вакансии. Но, в большинстве случаев, за высоким доходом, удобным графиком работы и минимальным перечнем обязанностей скрывается работа вебкам-моделью.

- На первом курсе очень нужны были деньги, я начала искать подработку. Меня привлекла вакансия реклам-модели. Был указан свободный график работы, при этом с учетом моих пожеланий, опыт работы тоже не требовался. Ну, естественно, большую роль сыграла высокая зарплата,- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Анастасия сегодня, 14 сентября.

Стоит отметить, что в вакансии строго указанно: "на видео обнажать себя не нужно", но реальность слишком отличается от напечатанных слов.

- Платить 150 тысяч рублей в месяц за разговоры никто не буде,- утверждает девушка.

В первый рабочий день Анастасию предупредили: клиенты приходят за тем, что они хотят увидеть кое-что интересное.

- Когда через два дня я вышла на работу, то администратор сказала мне, что все начнётся с беседы, чтобы я не поторопилась обнажаться, но я вообще и не собиралась этого делать, - вспоминает студентка.

Девушка признается: если бы ее сразу предупредили, что нужно будет раздеваться на камеру перед мужчиной, или совершать иные интимные действия со своим телом, то она бы не перешла порог этой студии, которая, кстати, находилась в подвале жилого дома.

- Быть может, на такую работу девушки идут из-за сильной нехватки денег или просто понимают, что работать по профессии за 20 тысяч рублей нужно 8 часов день, а здесь 4 часа и оплата в 10 раз больше, - рассуждает Анастасия.