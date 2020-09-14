14.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Работа

Платить авансовый налог заставят мигрантов с 2021 года в России

14:15 14.09.2020 Фото: pixabay.com
0

В проекте закона также предлагается отразить условия найма иностранцев: размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников и отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

Платить авансовый налог заставят мигрантов с 2021 года в России
Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

МВД предложило ввести авансовый налог для иностранцев, приезжающих в Россию работать, об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что концепция нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, уже готова и проходит стадию обсуждения. По ее словам, законопроект может появиться в 2021 году.

"Предполагается, что иностранные граждане, независимо от порядка въезда в Российскую Федерацию, будут вправе осуществлять трудовую деятельность на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, а работодатели, в свою очередь, вправе привлекать иностранных граждан при условии включения в РРПИРС (реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу)", - говорится в документе.

Работодатели, которые хотят нанять мигранта, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете (возможно на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), заполнив специальную форму, содержащую основные свои сведения.
После регистрации работодатель будет заполнять в электронном виде заявление о включении в РРПИРС.

В проекте закона также предлагается отразить условия найма иностранцев: размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников (с целью исключения случаев необоснованного демпинга); отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.
При неуплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа иностранцам планируется направлять уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. В случае отказа мигрантам должны будут запретить работать в России и, возможно, депортировать из страны.
Кроме того, концепция предполагает организацию выпуска для иностранцев ID-карт с персональными данными, взятие их отпечатков пальцев перед въездом в Россию и создание реестра недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это пополнит казну?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ведро с мочой вместе с продуктами привез покупательнице курьер «Яндекс.Лавки»
15:15 14-09-2020
Ведро с мочой вместе с продуктами привез покупательнице курьер «Яндекс.Лавки»
100% пластика: Свежим и подтянутым лицом Аллы Пугачевой на видео Галкина восторгаются поклонники
15:14 14-09-2020
100% пластика: Свежим и подтянутым лицом Аллы Пугачевой на видео Галкина восторгаются поклонники
4 знака зодиака идут к своей мечте напролом. Они всегда добиваются больших высот. А ты?
15:09 14-09-2020
4 знака зодиака идут к своей мечте напролом. Они всегда добиваются больших высот. А ты?
БердскРаздеться за 150 000 руб. и ублажать себя игрушками на камеру попросили молодую модель вебкам в Новосибирске. История из первых уст
15:00 14-09-2020
Раздеться за 150 000 руб. и ублажать себя игрушками на камеру попросили молодую модель вебкам в Новосибирске. История из первых уст
Анастасия Заворотнюк выложила новый снимок в Instagram. Впервые за полгода
14:58 14-09-2020
Анастасия Заворотнюк выложила новый снимок в Instagram. Впервые за полгода
Гороскоп любви на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для каждого знака зодиака
14:54 14-09-2020
Гороскоп любви на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для каждого знака зодиака
Конона Макгрегора задержали по подозрению в попытке сексуального насилия
14:45 14-09-2020
Конона Макгрегора задержали по подозрению в попытке сексуального насилия
Невеста погибла на свидании на глазах у возлюбленного. Упала в водопад во время съёмки
14:45 14-09-2020
Невеста погибла на свидании на глазах у возлюбленного. Упала в водопад во время съёмки
Как нужно отмечать славянский Новый год 14 сентября 2020 года?
14:40 14-09-2020
Как нужно отмечать славянский Новый год 14 сентября 2020 года?
Попал в реанимацию после падения глава района Алтайского края Александр Иванов
14:38 14-09-2020
Попал в реанимацию после падения глава района Алтайского края Александр Иванов