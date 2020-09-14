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Лукашенко прилетит к Путину в Россию 14 сентября 2020

14:13 14.09.2020 Фото: pixabay.com
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Этот визит станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после президентских выборов, против результатов которых уже месяц протестует белорусская оппозиция.

Лукашенко прилетит к Путину в Россию 14 сентября 2020
Лукашенко направился с визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию. Видео вылета президентского самолета опубликовал telegram-канал "Пул Первого".
Этот визит станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после президентских выборов, против результатов которых уже месяц протестует белорусская оппозиция.
В понедельник Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один".

"Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы", — говорится в сообщении.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами голосования.

После выборов в разных городах республики проходят массовые протестные акции. Поначалу силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем от силовых методов отказались.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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