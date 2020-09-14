Магические способности знаков зодиака. И у тебя они тоже есть. Узнай, какие!

Все знаки зодиака обладают теми или иными экстрасенсорными способностями. Просто у некоторых они более ярко выражены, а кому-то не хватает сил раскрыть в себе эти тайные возможности.

Астрологи советуют Ракам не хранить в себе тайные знания

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны обладают мощной внутренней энергетикой, которую они способны «раздавать» другим. Овнам также под силу заряжать свой энергетикой различные вещи и предметы. Проблема в том, что в большинстве случаев энергетика Овна несет в себе негативные тенденции, поэтому этим людям нужно настраиваться на позитив, прежде чем сделать что-то хорошее и полезное.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы очень страстные личности, за свою жизнь они могут не раз влюбиться и расстаться. Кроме того, у них часто случаются кратковременные бурные любовные романы. Из-за своей повышенной чувственности, Львам отлично удается проводить различные гадания и привороты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам подвластно материализовать свои мысли, намерения и слова. Чтобы осуществить задуманное, эти людям достаточно лишь четко и правильно сформулировать свое желание и направить его во Вселенную. Для большей убедительности, можно написать его на бумаге.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку представители знака Телец принадлежат к материальному миру, то этим людям больше всех везет в деньгах. У них хорошо получается проводить разнообразные ритуалы на привлечение денежной удачи. Чтобы стать богаче и успешнее Тельцам необходимо почаще записывать на листике бумаги свои денежные желания.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У представителей знака Девы хорошо развиты экстрасенсорные способности. Они умеют гадать на картах Таро, разбираются в хиромантии. Если Девы начнут развивать у себя данные таланты, то смогут весьма преуспеть на этом поприще.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги также имеют некоторые магические способности. Из них может получиться неплохой астролог, нумеролог или хиромант. Кроме того, Козероги могут с легкостью освоить различные эзотерические науки. Особенно те, где необходимо применить им свои математические способности, логику и аналитический склад ума.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы — это те люди, которые могут наслать на другого человека порчу или сглаз одним лишь недобрым взглядом или словом. Лучше не переходить дорогу этим людям. Впрочем, если Близнецы искренне пожелают кому-то удачи, то она непременно с ними случится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Многие астрологи убеждены, что Весы обладают возможностями управлять природными стихиями. Их внутренняя энергетика настолько сильна, что они смогут вызвать любую погоду, которая им больше по-душе. Так это или нет можно легко проверить — просто заказать у Вселенной ту или иную погоду на конкретный день и посмотреть сбудется она или нет.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи способны видеть предстоящие события через ночные видения (сны). Поэтому, этим людям очень важно запоминать, что им снится, поскольку так они могут получить много ценной информации.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков очень развита интуиция. Они способны угадывать предстоящие события. Однако, из-за того, что Раки редко рассказывают о своих ощущениях окружающим, их не воспринимают всерьез. Астрологи советуют Ракам не хранить в себе тайные знания, ведь таким образом они могут помочь не только себе, но и многим другим.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Мощными магическими способностями обладают представители знака Скорпион. Эти люди способны справиться с порчей, сглазом и прочей негативной энергией. Скорпионам подвластны почти все виды магии. Лишь одним своим присутствием Скорпионы способны оградить человека от различных неприятностей и бедствий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Как и все представители Водной стихии, Рыбы обладают хорошо развитой интуицией, а также имеют способности очищать пространство от энергетической грязи. Рыбы умеют гадать на кофейной гуще, хорошо разбираются в картах и рунах.

Источник: rsute