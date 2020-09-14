Подорожает газ до 30 рублей за литр на АЗС Бердска к концу 2020, боятся автовладельцы

Цены на газ на заправках АГЗС с начала года увеличились на 9% процентов. Эксперты прогнозируют, что до конца 2020 стоимость вырастет ещё на 5-7 %.

В Бердске подорожал газ.

Цены на газ на заправках АГЗС в Бердске с начала года увеличились на 9% процентов. Эксперты прогнозируют, что до конца 2020 года стоимость вырастит ещё на 5-7 %. Такой скачек цены происходит из-за убытков компаний, которые они понесли во время пандемии COVID-19.

Сегодня многие бердчани обеспокоены ростом цен на топливо.

- После повышения бензина до нереальной стоимости, начали подтягивать стоимость газа. С 18 рублей уже скоро поднимут до 26 и обещают до 30 дотянуть. А потом пойдет повышение на транспорт, - утверждает горожанин.

Вот так возрастала цена за литр газа на заправках в Бердске:

"Газойл" в начале 2020: 1 литр пропана стоил 19.90 руб.

14 сентября: 1 литр пропана стоит 21 руб.

"Газпронефть"в начале 2020: 1 литр пропана стоил 19 руб.

14 сентября: 1 литр пропана стоит 21 руб.