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Подорожает газ до 30 рублей за литр на АЗС Бердска к концу 2020, боятся автовладельцы

16:20 14.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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Цены на газ на заправках АГЗС с начала года увеличились на 9% процентов. Эксперты прогнозируют, что до конца 2020 стоимость вырастет ещё на 5-7 %.

Подорожает газ до 30 рублей за литр на АЗС Бердска к концу 2020, боятся автовладельцы
В Бердске подорожал газ.

Цены на газ на заправках АГЗС в Бердске с начала года увеличились на 9% процентов. Эксперты прогнозируют, что до конца 2020 года стоимость вырастит ещё на 5-7 %. Такой скачек цены происходит из-за убытков компаний, которые они понесли во время пандемии COVID-19.

Сегодня многие бердчани обеспокоены ростом цен на топливо.

- После повышения бензина до нереальной стоимости, начали подтягивать стоимость газа. С 18 рублей уже скоро поднимут до 26 и обещают до 30 дотянуть. А потом пойдет повышение на транспорт, - утверждает горожанин.

Вот так возрастала цена за литр газа на заправках в Бердске:

"Газойл" в начале 2020: 1 литр пропана стоил 19.90 руб.
14 сентября: 1 литр пропана стоит 21 руб.

"Газпронефть"в начале 2020: 1 литр пропана стоил 19 руб.
14 сентября: 1 литр пропана стоит 21 руб.

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