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Попал в реанимацию после падения глава района Алтайского края Александр Иванов

14:38 14.09.2020 Фото: katun24.ru
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Глава администрации Первомайского района, госпитализирован в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи в тяжёлом состоянии.

Попал в реанимацию после падения глава района Алтайского края Александр Иванов
Главу администрации Первомайского района госпитализировали в тяжёлом состоянии

Александр Иванов, глава администрации Первомайского района Алтайского края, госпитализирован в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи в тяжёлом состоянии.

Как сообщил первый заместитель главы администрации района Дмитрий Шипунов, произошёл несчастный случай: Александр Евгеньевич упал и получил бытовую травму. В настоящее время мужчина находится в отделении реанимации.

О случившемся проинформировали губернатора края Виктора Томенко. Администрация района работает в штатном режиме, выполняются все мероприятия по обеспечению жизнедеятельности района, в том числе по подготовке к отопительному сезону. Обязанности главы в настоящее время исполняет первый заместитель Дмитрий Шипунов.

В правительстве края выразили надежду на скорейшее выздоровление главы администрации района.

Источник: katun24.ru

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