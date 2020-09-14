Срочно эвакуировали 60 тонущих из-за прорыва дамбы в ЕАО

Вода хлынула к жилым домам. Сейчас на месте ЧС работают свыше 700 человек, тяжёлая инженерная и специальная техника.

60 жителей эвакуированы при прорыве дамбы

Спасатели совместно с администрацией Ленинского района в экстренно эвакуировали граждан, проживающих по ул.Западной в с.Ленинское.

Напомним, что в 09:45 в данном населённом пункте был подмыв дамбы, вода хлынула к жилым домам. Сейчас на месте ЧС работают свыше 700 человек, тяжёлая инженерная и специальная техника.

Следите за сообщениями Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Напоминаем правила действий при подтоплении:

Действия до возникновения чрезвычайной ситуации:

• ознакомьтесь с установленными сигналами оповещения и с порядком проведения эвакуации из опасных районов;

• если есть вероятность наводнения (подтопления, затопления), отключите электричество, все нагревательные приборы и газ;

• перенесите необходимую мебель, электрооборудование и личные вещи на верхние этажи (помещения);

• если имеются, то разместите токсичные вещества (такие, как пестициды и инсектициды) в надежном месте, чтобы их не затопило и чтобы они не вызвали загрязнения окружающей среды;

• необходимую информацию по порядку действий вы можете получить в территориальных (местных) органах управления ГОЧС или органах местного самоуправления.

Действия во время возникновения чрезвычайной ситуации:

Если вы находитесь в доме:

• сохраняйте спокойствие и выдержку;

• предупредите об опасности соседей, родственников, помогите детям, старикам и инвалидам;

• слушайте радио, смотрите телепередачи, чтобы получать дальнейшую информацию о развитии ЧС;

• старайтесь много не звонить, чтобы не перегружать телефонные линии;

• при получении информации (сигналов оповещения) об эвакуации покиньте дом;

• для эвакуации пользуйтесь только маршрутами (направлениями) указанными спасательной службой или органами власти;

• не пытайтесь “срезать путь”, чтобы не попасть в опасное место и не оказаться в ловушке;

• обезопасьте домашних животных, обеспечьте их водой и питанием;

• берите с собой только то, что абсолютно необходимо (документы, аптечку, медикаменты, еду и питьевую воду).

Если вы находитесь в машине:

• избегайте движения по затопленной дороге - вас может снести течением, или можете попасть в промоины;

• если вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее, перейдите в безопасное место и при возможности вызовите помощь (служба спасения 101 или по сотовому телефону 112).

Действия после чрезвычайной ситуации:

• помогите раненым, больным с помощью аптечки первой помощи;

• продолжайте слушать радио и следуйте инструкциям (указаниям) спасательной службы и органов власти;

• после возвращения в дом, соблюдайте осторожность, проверьте надежность конструкций дома (полов, стен);

• при наличии оставшейся воды, не отводите ее всю сразу, т.к. это может повредить фундамент;

• не оставайтесь в доме, где еще не ушла вода;

• перед пользованием электричеством, убедитесь, что нет соприкосновения с водой (влажностью), соблюдайте правила электро- и пожаробезопасности;

• используйте для питья только кипяченую воду до полного окончания спада воды;

• перед использованием обеззаразьте посуду и кухонные принадлежности;

• уберите оставшиеся ил и грязь, обломки, испорченные вещи и предметы, протрите все поверхности отбеливателем и проветрите все помещения.

ВНИМАНИЕ!

Самостоятельно выбираться из затопленного района следует только тогда, когда продолжает интенсивно повышаться уровень воды, при угрозе затопления верхних этажей (помещений), по возможности сообщить об этом спасательным службам и подавать сигналы бедствия

Единый телефон доверия МЧС России по Еврейской автономной области – 8 (42622) 23-999, телефон спасения - «101», ыызов экстренных служб - «112».



Источник: 79.mchs.gov.ru