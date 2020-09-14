Самых отважных женщин выбрали астрологи. С кем можно идти на любые баррикады?

Эти женщины безо всяких предисловий зайдут к начальнику в кабинет и выпросят повышение по службе; на улице отобьются от грабителя, который пытался сорвать цепочку с шеи женщины (грабитель будет удирать от взбесившейся женщины со скоростью ветра); а дома заставит мужа перемыть всю посуду, которая собралась за три дня.

Козероги приучены к дисциплине сызмальства

С ней ничего не страшно: ни космос отправиться, ни девятибалльный шторм пережить. А пока муж моет посуду – супруга отправляется в клуб по овладению восточными боевыми искусствами.

Под какими знаками Зодиака родились эти женщины?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Женщины, родившиеся под знаком Скорпиона, отважные и смелые в повседневной жизни. Но и страсти им не занимать: попадет муж в ее объятия – задушит, если не ответит ей такой же страстью.

Скорпионши справляются с любой проблемой, не нуждаясь ни в чьей помощи. Но если такая женщина заметит, что данная задачка ей не по зубам – она делегирует свои проблемы тому, кто вызовется ей помочь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для женщины, рожденной под знаком Тельца, вся жизнь разложена по полочкам. Она знает, что, где и когда произойдет не так, как ей хотелось бы, и на случай пожара в небольшом рюкзачке она носит за собой огнетушитель. Правда, горит не всегда, а вот драки на улицах случаются часто. И вот тогда Телец направит свой ОП -5 в самый эпицентр драки – от неожиданности все буквально разлетаются в разные стороны.

Женщина-Телец очень ревностно относится к своей личной свободе. Это должны запомнить парни, влюбленным в эту барышню. Если они хотят завоевать сердце Тельца — им придется смириться с данным фактом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги приучены к дисциплине сызмальства. И если они опоздали на работу, или в школу, где учат детей, – то можете не сомневаться: они точно переводили бабушку через дорогу.

Козероги очень пунктуальны. И всегда выполняют свою работу качественно и в срок. Козероги непробиваемые дамочки. Вот упрутся как баран рогом в свою идею, и никто не заставит их сойти с этой колеи.

Иногда Козерожка бывает капризной, иногда вспыльчивой, но ее характер меняется не более, чем летняя погода на улице.

Источник: rsute