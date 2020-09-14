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Рухнуть на головы прохожим угрожают мертвые огромные деревья в частном секторе Бердска

17:15 14.09.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане предполагают, что мор деревьев связан с постоянным подтоплением или воздействием владельцев. Эколог склоняется ко второй версии и предупреждает, что от опасных деревьев нужно избавляться.

Рухнуть на головы прохожим угрожают мертвые огромные деревья в частном секторе Бердска
Многие заметили странное явление — в течение двух лет друг за другом умирают деревья на ул. Красноармейской

Засыхают деревья на ул. Красноармейской в Бердске. За этим уже второй год наблюдают жители города и задаются вопросом: почему так происходит?

-Предполагаем, что здесь два варианта. Первый — деревья находятся на подтопляемой грунтовыми водами территории и поэтому гибнут. Второй вариант — это происходит от химического воздействия.

Своими мыслями по причине гибели деревьев поделился экс-начальник бердского отдела охраны природы Вячеслав Власов:

- Я тоже видел эти деревья. Скорее всего, от воздействия подтопления происходило бы так — они гибли бы медленно, часть веток были бы зелеными, часть — сухими. А это стоят мертвые деревья. Видимо, хозяева повредили корни при каких-то строительных работах или специально это сделали.

Видео Курьер. Среда. Бердск

По словам Вячеслава Власова, на данный факт должны обратить внимание надзорные органы. Ведь деревья могут обрушиться на головы прохожим или причинить ущерб бердчанам, проживающим на соседних участках.

Видео Курьер. Среда. Бердск

- Дерево засохло — спилите его, пожалуйста. Или оно упадет и убьет, не дай Бог, кого-нибудь, или обрушится на дом соседей или проезжающие мимо автомобили. И если такое дерево находится на участке собственника, то собственник должен позаботиться о его вырубке, если на муниципальной территории, то службы ЖКХ.

Однако санкций в отношении собственников участка в частном секторе по вопросу спила деревьев у города нет.

-Это не регламентируется правилами благоустройства. Высохшее аварийное дерево должен убирать собственник участка. Если дерево упадет на кого-нибудь или что-нибудь, то тогда владелец участка будет нести ответственность. Если такое дерево находится на муниципальной территории, то любой гражданин может написать заявление в комиссию по вырубке зеленых насаждений, его рассмотрят, и если установят, что дерево в аварийном состоянии, то будет принято соответственное решение и передано на исполнение ответственному лицу. В данном случае — УЖКХ, - сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции Павел Дятлов.

Рухнуть на головы прохожим угрожают мертвые огромные деревья в частном секторе Бердска

За счет бюджетных средств город не может спиливать аварийные деревья на частной территории, подчеркнул Павел Викторович.

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От чего могли погибнуть деревья?

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