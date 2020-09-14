Ведро с мочой вместе с продуктами привез покупательнице курьер «Яндекс.Лавки»

О странной добавке к своему продуктовому заказу покупательница рассказала подписчикам в соцсетях и приложила фотографии.
Москвичка пожаловалась на то, что нашла среди своих покупок, которые ночью ей привез курьер «Яндекс.Лавки», пластиковое ведро с мочой.
В общем, Яндекс.Лавка привезли в моём заказе ведро.
С мочой. pic.twitter.com/qKudPpKkf6
— Siri🚀Keeton (@yingfish) September 12, 2020
Представители компании связались с покупательницей и принесли свои извинения, пообещав, что расследуют эту историю. Курьер больше не выходил на связь с работодателями и был уволен.
В "Яндексе" эту ситуацию назвали «адской» - действия сборщика и курьера проверили по видеозаписям, сделанных камерами на территории лавки. До выноса пакета с заказом и отправки его покупателю никаких посторонних предметов в нем не было. Деньги за заказ покупательнице вернули.