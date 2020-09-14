14.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Ведро с мочой вместе с продуктами привез покупательнице курьер «Яндекс.Лавки»

15:15 14.09.2020 Фото: twitter.com/yingfish
0

Представители компании связались с покупательницей и принесли свои извинения, пообещав, что расследуют эту историю.

Ведро с мочой вместе с продуктами привез покупательнице курьер «Яндекс.Лавки»
Москвичка получила от курьера продукты и ведро с мочой

О странной добавке к своему продуктовому заказу покупательница рассказала подписчикам в соцсетях и приложила фотографии.

Москвичка пожаловалась на то, что нашла среди своих покупок, которые ночью ей привез курьер «Яндекс.Лавки», пластиковое ведро с мочой.


Представители компании связались с покупательницей и принесли свои извинения, пообещав, что расследуют эту историю. Курьер больше не выходил на связь с работодателями и был уволен.

В "Яндексе" эту ситуацию назвали «адской» - действия сборщика и курьера проверили по видеозаписям, сделанных камерами на территории лавки. До выноса пакета с заказом и отправки его покупателю никаких посторонних предметов в нем не было. Деньги за заказ покупательнице вернули.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Заказываете продукты на дом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ведро с мочой вместе с продуктами привез покупательнице курьер «Яндекс.Лавки»
15:15 14-09-2020
Ведро с мочой вместе с продуктами привез покупательнице курьер «Яндекс.Лавки»
100% пластика: Свежим и подтянутым лицом Аллы Пугачевой на видео Галкина восторгаются поклонники
15:14 14-09-2020
100% пластика: Свежим и подтянутым лицом Аллы Пугачевой на видео Галкина восторгаются поклонники
4 знака зодиака идут к своей мечте напролом. Они всегда добиваются больших высот. А ты?
15:09 14-09-2020
4 знака зодиака идут к своей мечте напролом. Они всегда добиваются больших высот. А ты?
БердскРаздеться за 150 000 руб. и ублажать себя игрушками на камеру попросили молодую модель вебкам в Новосибирске. История из первых уст
15:00 14-09-2020
Раздеться за 150 000 руб. и ублажать себя игрушками на камеру попросили молодую модель вебкам в Новосибирске. История из первых уст
Анастасия Заворотнюк выложила новый снимок в Instagram. Впервые за полгода
14:58 14-09-2020
Анастасия Заворотнюк выложила новый снимок в Instagram. Впервые за полгода
Гороскоп любви на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для каждого знака зодиака
14:54 14-09-2020
Гороскоп любви на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для каждого знака зодиака
Конона Макгрегора задержали по подозрению в попытке сексуального насилия
14:45 14-09-2020
Конона Макгрегора задержали по подозрению в попытке сексуального насилия
Невеста погибла на свидании на глазах у возлюбленного. Упала в водопад во время съёмки
14:45 14-09-2020
Невеста погибла на свидании на глазах у возлюбленного. Упала в водопад во время съёмки
Как нужно отмечать славянский Новый год 14 сентября 2020 года?
14:40 14-09-2020
Как нужно отмечать славянский Новый год 14 сентября 2020 года?
Попал в реанимацию после падения глава района Алтайского края Александр Иванов
14:38 14-09-2020
Попал в реанимацию после падения глава района Алтайского края Александр Иванов