Ведро с мочой вместе с продуктами привез покупательнице курьер «Яндекс.Лавки»

Представители компании связались с покупательницей и принесли свои извинения, пообещав, что расследуют эту историю.

Москвичка получила от курьера продукты и ведро с мочой

О странной добавке к своему продуктовому заказу покупательница рассказала подписчикам в соцсетях и приложила фотографии.

Москвичка пожаловалась на то, что нашла среди своих покупок, которые ночью ей привез курьер «Яндекс.Лавки», пластиковое ведро с мочой.

В общем, Яндекс.Лавка привезли в моём заказе ведро.

pic.twitter.com/qKudPpKkf6 — Siri🚀Keeton (@yingfish) September 12, 2020



Представители компании связались с покупательницей и принесли свои извинения, пообещав, что расследуют эту историю. Курьер больше не выходил на связь с работодателями и был уволен.

В "Яндексе" эту ситуацию назвали «адской» - действия сборщика и курьера проверили по видеозаписям, сделанных камерами на территории лавки. До выноса пакета с заказом и отправки его покупателю никаких посторонних предметов в нем не было. Деньги за заказ покупательнице вернули.