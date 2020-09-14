За взятку в 12 000 руб. «гражданин начальник» пронес в колонию сим-карту и получил срок в суде Бердска

Заключенный обещал работнику новосибирской ИК 12 000 рублей, но «настучал». И при передаче первой части денег взяточника задержали с поличным. С учетом признания вины суд приговорил экс-сотрудника к 3 годам условно и штрафу в 36 000 рублей.

Бывший сотрудник исправительной колонии, получивший взятку, отделался условным сроком и небольшим штрафом

Бердский городской суд сегодня, 14 сентября, в первом же судебном заседании вынес приговор взяточнику. Уголовное дело поступило в производство судьи Татьяны Васюхневич 25 августа. На скамье подсудимых Никита Лоянов. Его обвиняли по ст. 290 ч.3 УК РФ — получение взятки лично должностным лицом за незаконные действия.

До возбуждения уголовного дела фигурант работал в одной из исправительных колоний Новосибирска. И решил за мзду по просьбе заключенного пронести на территорию режимного учреждения сим-карту для мобильника. Услугу он оценил в 12 000 рублей.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского городского суда Наталья Сафронова, получить Лоянов успел только первую часть взятки — 2000 рублей. А поскольку передача денег происходила в Бердске, то и судят взяточника здесь — по месту совершения преступления.

- Ему предложил один из осужденных пронести на территорию колонии карту оператора сотовой связи за взятку в виде денег в сумме 12 000 рублей. Лоянов согласился и пронес запрещенный правилами внутреннего распорядка запрещенный предмет — сим-карту. И незаконно передал ее осужденному, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Сафронова.

2000 рублей передал Лоянову по просьбе осужденного посредник на территории Бердска. Остаток он так и не получи, поскольку его задержали с поличным. Осужденный сообщил «куда следует» о даче взятки.

Так как подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и со штрафом в размере 36 000 рублей. Это ниже минимального предела, установленного статьей Уголовного кодекса. Сроки за взяточничество весьма внушительные.

По словам Помощника председателя Бердского суда, в заседании Лоянов проходил как неработающий.

справка

УК РФ Статья 290. Получение взятки

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.