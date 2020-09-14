Как ты состаришься по знаку зодиака. Тебя ждет веселая или унылая старость?

Знак зодиака много чего определяет в жизни каждого человека — его характер, особенности, а также то, какой будет у него старость (веселая или скучная). Поэтому астрологи даже составили специальный гороскоп на эту тему.

Жизнь Козерогов с старости заиграет новыми красками

Овен

Овнов ждет активная старость. Эти люди даже будучи в пожилом возрасте все-равно не откажутся от физических упражнений и спорта. Только некоторые хронические болезни способны остановить Овнов в стремлении достигнуть совершенства во всем.

Лев

Львы на склоне лет обожают рассказывать окружающим о различных событиях из своей жизни. При этом, большинство из них надуманные и не правдивые. Но, Львов это совершенно не смущает. Они готовы всем и вся рассказывать свои нравоучения и воспоминания.

Стрелец

Стрельцы, в старости, будут чем-то похожи на Львов. Их также будет тянуть на различны философские беседы и пожелания окружающим. Мудрость стрельцов поможет многим людям избежать серьезных ошибок и промахов в жизни.

Телец

Представители знака Телец очень приземленные люди. Они все оценивают в денежном эквиваленте, а потому к старости они могут стать настоящими скрягами. Старость Тельцов будет скучной до неприличия, поскольку вряд ли кто-то захочет общаться с таким скупым и мрачным человеком.

Дева

Как пройдет старость у Дев зависит лишь от них самих. Если представители этого знака сумеют создать себе крепкую и гармоничную семью, то на склоне лет Девы смогут прожить даже свою вторую молодость. Девы будут наслаждаться каждым мгновением и всеми мелочами жизни.

Козерог

Несмотря на то, что Козероги весьма приземистые и малообщительные, в старости их жизнь заиграет новыми красками. С возрастом Козероги будут становиться все мудрее и раскрепощеннее. Они научатся получать от жизни удовольствие, и наконец начнут дышать полной грудью.

Близнецы

Близнецы — общительные, веселые и легкомысленные личности. Даже в старости они не изменят свои жизненные принципы и интересы. Близнецы по-прежнему будут много общаться с окружающими, путешествовать и тусоваться в веселых компаниях. Если Близнецам попадется спутник жизни, разделяющий их интересы и увлечения, то можно смело сказать, что у этих людей будет очень веселая и бурная старость.

Весы

Весы обожают находиться в компании людей и общаться с ними на разные темы. В старости их также будет тянуть к общению и веселью. Самое главное, чтобы рядом с ними был верный партнер, который всегда поддержит любую выходку и шутку Весов.

Водолей

У Водолеев, как и у остальных представителей Воздушной стихии, старость обещает быть бурной и веселой. Все дело в том, что для Водолеев просто не существует такого понятия, как «возраст в паспорте». Они всегда молоды душой и телом. Водолеи вполне могут начать заниматься йогой на склоне лет, или же пойдут сдавать на права.

Рак

Эмоциональные и чувственные знаки сохраняют свою тонкую и ранимую натуру до старости. Если у них будет веселая семья и внуки, то скорее всего Раки проживут достаточно таки веселую старость, но если они останутся одинокими, то могут впасть в депрессию и меланхолию.

Скорпион

Скорпионы не поддадутся старости ни в коем случае. Эти люди до последнего будут чувствовать себя молодыми в душе. Скорпионы всегда будут жаждущими к приключениям, поскольку это у них в крови. Некоторые Скорпионы правда могут отойти от дел, и просто вспоминать на склоне лет свои былые подвиги.

Рыбы

Рыбы в пожилом возрасте обожают совершать пешие прогулки на свежем возрасте. Назвать их старость веселой точно не получится, скорее всего спокойной и невероятно скучной. Многие Рыбы просто впадают в меланхолию от своего состояния и замыкаются в себе.

Источник: rsute