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Резко упадут доходы россиян в конце 2020 года, предрекло Минэкономразвития

16:15 14.09.2020 Фото: pixabay.com
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При этом, согласно прогнозу, реальные заработные платы вырастут на 2,2% в 2021-2022 годах и на 2,5% в 2023 году.

Резко упадут доходы россиян в конце 2020 года, предрекло Минэкономразвития
В Минэкономразвития спрогнозировали падение доходов россиян

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года на 1,5%, реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%, сообщил журналистам источник, знакомый с основными параметрами среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, обновленная версия прогноза внесена в правительство. Согласно прогнозу, реальные заработные платы вырастут на 2,2% в 2021-2022 годах и на 2,5% в 2023 году.
Что касается реальных располагаемых доходов, в 2021 году ожидается их рост на 3%, в 2022 и 2023 годах - на 2,4% и 2,5% соответственно.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% после роста на 1,2% в первом, по итогам полугодия снизились на 3,7%.
Реальные зарплаты в России в первом полугодии выросли на 2,9%, сообщал ранее Росстат.

Источник: РИА Новости

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