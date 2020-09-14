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Что показала повторная проба анализов Навального, раскрыла секрет ФРГ

16:45 14.09.2020 Фото: pixabay.com
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Три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление Навального вызвало нервно-паралитическое вещество.

Что показала повторная проба анализов Навального, раскрыла секрет ФРГ
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2 сентября 2020 года федеральное правительство объявило, что по инициативе Charité - Universitätsmedizin Berlin специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов от Алексея Навального. Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы Новичка.

Это является серьезным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). Поэтому федеральное правительство включило Организацию по запрещению химического оружия (OVCW) в анализ доказательств по делу Навального. Это участие ОЗХО основывается на статье VIII 38 (е) КХО, которая дает всем договаривающимся государствам возможность получать техническую поддержку от ОЗХО.

На основании этого ОЗХО взяла пробы у г-на Навального и приняла необходимые меры для их изучения в справочных лабораториях ОЗХО.

Федеральное правительство также обратилось к другим европейским партнерам с Францией и Швецией с просьбой о проведении независимого обзора немецких доказательств на основе обновленных образцов от г-на Навального. Результаты этого обзора, проведенного специальными лабораториями во Франции и Швеции, теперь доступны и подтверждают доказательства из Германии.

Несмотря на продолжающееся расследование, проводимое ОЗХО, три лаборатории к настоящему времени независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление г-на Навального вызвало нервно-паралитическое вещество из группы Новичка.

Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами по дальнейшим шагам.

Источник: bundesregierung.de

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От редакции

Виновных найдут?

Аноним, 14 сентября 2020 17:01
Только вот России они подтверждающие отравление материалы не предоставили
Аноним, 14 сентября 2020 17:14
А что должны были? Россия что то не возбудила уголовное дело, в связи с отравлением.

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