"Неуверенные и ущербные мужики могут на себя повесить весь этот геморрой": Затравили в соцсетях ищущую себе мужа и отца двум сыновьям вдову в Бердске

Она попросила совет в соцсетях, как найти мужа, а получила в ответ нелицеприятные отзывы о себе и уверения, что чужие дети никому не нужны.

Очень трудно найти в жизни свою вторую половинку, поэтому многие ошибаются в выборе супругов



Попросила совета, как найти мужа для себя и отца для своих двоих детей жительница Бердска. Как выяснилось, бердчанка вдова.

- Такой вопрос больше к девушкам, как вы находите себе мужей, если у вас уже есть дети? Крик души просто, есть уже двое детей. О себе: все в порядке, но вот как только парень узнает про детей, а с этим я не затягиваю, пропадает, исчезает, хотя говорит, как сильно любит, и что не надо медлить, нужно съезжаться, или все же дети - преграда для каждого мужчины? И вопрос к парням: правда, что чужие дети внапряг? Если я могу сама их обеспечить в финансовом вопросе. Возможно, тут найдется будущий муж и папа для моих детей, - написала в группе «Подслушано Бердск» соцсети «Вконтакте» анонимный пользователь.

Вопрос вызвал бурную дискуссию среди других пользователей.

-А зачем? Зачем уважающему себя мужику, особенно если речь идет про умного, обеспеченного и так далее, баба с детьми? Вот просто, ради чего? Когда вокруг огромное количество одиноких девушек без них? - поинтересовался Антон Асташкин.

С данным высказыванием Антона не согласилась Евгения Котева, в результате чего между ними завязался диалог:

-Ради того, что баба тоже человек! Если мужик боится ответственности, он всю жизнь будет искать одинокую. А мужик, который прямо мужик, даже не будет считать это проблемой!

-Евгения, не хотеть на себе чужих детей = боятся ответственности?

По себе людей не судят - это раз! Два - так рассуждают только либо женатые мужчины, либо тупые придурки! С завышенной самооценкой.

-Ты хотела сказать, просто с самооценкой. Ибо только с ее отсутствием можно подписаться на чужих детей.

К диалогу присоединилась Юлия Король:

- Антон, хорошо что вас воспитал родной отец, видимо. А по своему отцу могу сказать другое! Взял маму с ребенком 5-ти лет. Сейчас нас три сестры. И никто никогда не скажет, что старшая не родная папе дочь. Более того, советуется он именно с ней, а не с нами, если что. Но дети разные, я в курсе, у мужиков тоже есть отморозки, живущие с ними, поэтому и ходят за ручки со своим дитяткой.

На подмогу сильному полу пришел Михаил Дорохов:

-Антон, кто-то делает детей и с довесками бросает. А нормальные обеспеченные мужики должны этот "гемор" тянуть. Если у меня все есть и я не урод, то могу настрогать своих, сколько хочу. Какая может быть любовь к потасканой тетке с двумя "балластами"? Они все говорят, что их дети ничего тебе не будут стоить. А у тебя головняк, как их одеть, обуть и на путь истинный направить. По итогу ты нехороший человек, а папа, который от них бегал - герой. Только неуверенные и ущербные мужики могут на себя повесить весь этот геморрой. Иные найдут без детей и любых возрастов.

-Антон, в смысле зачем? Ты адекватный мужик или как? Если ты полюбил женщину, не важно есть у нее дети или нет, ты любишь ее либо нет и строишь семью. Без разницы состоятельный ты либо нет, ты должен принять этих детей, а вдруг получиться так, что ты и вовсе их иметь не сможешь, а эти дети тебя будут любить всегда. Ты низок сейчас вовсе со своим высказыванием, - присоединилась к женскому кругу Мария Аносова.

-Мария, то есть из всей той воды, что ты написала, следует, что брать с прицепом стоит лишь тогда, когда ты импотент. Я тебя услышал. Но даже если так случится, я воспользуюсь детдомом.

Антон, не дай Бог, чтобы такой прицеп как ты, достался кому-либо!

Пользователи задали вопрос о возрасте Антона, и узнали, что ему 25 лет.

-Антон, здесь просто именно вопрос о детях. Да и нюансов достаточно много, если все разбирать детально. Обычно такое мнение именно у парней до 30-32 лет. Потом как-то все меняется, это мои личные наблюдения за очень большим количеством друзей, знакомых, клиентов в моей сфере (цифры немаленькие). После 30 парни спокойно выбирают девушек с детьми, так как знают уже в чем разница. Даже успешных. Нет разделения. Тут либо екнуло, либо нет, - уверила Галина Панченко.

Мышление, конечно, у каждого свое. Но, не все девушки, женщины, имеющие деток, сломя голову ищут мужчин, которые будут содержать их детей. Есть такие, которые растят их сами и обеспечивают всем, чем нужно. И не обязательно все мамы потасканные. Есть те, которые следят за собой. Есть и женщины, уважающие себя, которые не будут держать около себя всяких, и ситуации всякие бывают, что люди расходятся. Но никогда не стоит называть детей прицепом и так далее, отметила Ольга Капралова.

- Если мужчина любит вас,то он и полюбит ваших детей! А если нет, то и не стоит на такого тратить свое время! Двое детей не помеха, я это по себе знаю!И мой мужчина их любит очень! - подчеркнула Евгения Котева.

-Евгения, как правило, рожают своих детей и живут счастливо все. Дети не виноваты, что взрослые расходятся. И счастье в жизни все хотят, и с детьми, и без детей, - ответила Юлия Король.

- Причин для развода бывает много и, к сожалению, разводов много. Я тоже в разводе и со мной двое детей остались, обоих родила в браке, и с мужем прожили 9 лет, из которых 6 лет в браке. Так вышло, что пришлось развестись, причем, причина тому - карьерный рост бывшего мужа, это низко и подло с его стороны! Я осталась с детьми и мне не стыдно, что я в разводе и с детьми, а вот таким мужикам должно быть стыдно! - рассказала свою историю неизвестный пользователь.

С таким подходом "мне нужен муж, а детям папа" вы никогда не устроите свою личную жизнь. У детей уже есть отец, даже если он не участвует в их жизни, тогда есть вы, мама. А мужчине нужна женщина, уверила Анастасия Иванова.

Сколько мусек-женоненавистников понабежало. И классическое "самавиновата", и прочий шовинистический позор. Примите таблетки и успокойтесь, болезные. А по теме, кто-то готов к детям, а кому они и не нужны. Даже и свои.Тут нельзя навязывать. Кто хочет чайлдфри жену, тот находит, акцентировал Игорь Манштейн.

Дело совсем не в количестве, а в возрастной категории детей. Если ребята уже подростки, то с большой долей вероятности, они не будут положительно относиться к новому папе. Не признают его авторитет и ему придется его заслужить. А кому это надо - прогибаться под чужих демонят ? Он хочет любить маму, а не заниматься перевоспитанием.

Неправильно выразила мысль в посте. Кто пишет. мол, нагулялась, так иди лесом: у нас с мужем было все хорошо, пока не пришло горе, его нет в живых, у каждого может подобное случиться, и, не дай Бог, кому-то остаться с двумя детьми на руках, тем более, мальчики, которым нужен мужской совет и поддержка, а им еще нет и 5 лет.

Ищи вдовца. С детьми.Тогда будете на равных, дал совет пользователь.

Нестыковка. Говоришь, что мужики любят, а, узнав о наличии детей, хотя ты с этим фактом не затягиваешь, сбегают. Они тебя на следующий день что-ли любят? Или о наличии детей узнают перед ЗАГСом? Надо сразу: я, условная Лена, у меня дети, я курю сиги, какое твое дело что, я хорошая или плохая, ищу мужа, друга, кормильца, ваш вариант. И без хохмы, перестаньте хотеть замуж, искать отца детям, все будет.

Надо при знакомстве, наверное, целую анкету с собой брать. Чтобы там были вопросы типа: "есть дети?", "есть работа?", "венерические заболевания?", "проблемы с мочеиспусканием?", - съерничал пользователь.

Все в порядке - это странно сказано... Когда два ребенка, но нет мужчины, 100% есть причины. Сходи к психологу, дети браку не помеха.

У меня тоже есть дети и в разводе.Мужикам хорошо в такие моменты: руки умыли и довольны, а еще потыкают ехидно, типа, вот и будешь одна, с детьми ты никому не нужна. Мужской поступок прямо!

Если мужчине нравится девушка, то дети - это не причина отказываться от хорошей девушки, тем более, когда своих детей нет, полагает Александр Кротов.

Не каждый готов взять ответственность, хотя и парней, которые готовы жить вместе с девушкой, у которой есть дети, не мало, просто не нашли еще своего.

Для настоящего мужчины нет преград!

Зачем вы ищите папу?! Возьмите ответственность за своих детей сами, а не ищете на кого переложить. Посторонний человек не обязан воспитывать и любить ваших детей. Даже если вы остались одиноки по каким-то причинам, то искать сразу мужа тоже как-то неправильно. Вы именно статус "замужем" ищите?! Мужчинам, в принципе, не очень нравится, когда их сразу в ЗАГС тащат... Знакомьтесь, общайтесь, но это не повод, чтобы сразу замуж брали.

Наведите порядок в голове, перестаньте судорожно искать мужа, смените фокус, посоветовала Ксения Макурина.

Мужчины, что вам встречались, видимо, хотели, чтобы вы обеспечивали их, а тут дети. Шутка с долей правды: может альфонсы какие попадались. Зачем вам вся эта канитель? Встретить порядочного мужчину - это все равно, что сорвать джекпот. Встречайтесь с кем-то. В дом никого не надо приводить.

Хоть я и женщина, но чужие дети напрягают, в основном невоспитанные, с этой педофильной истерией, на месте мужчин, за километр бы обходила. Так что это нормально, что никто не хочет с ними связываться. мужчине ваши дети каким боком, а тут вы сразу ищите им папу, который должен быть. Не сложилось - это уже ваши проблемы, но никак не мужчины. Мне бы так навязали ребенка, я бы тоже сбежала, высказала свои мысли Любовь Журавлева.

Никого искать не надо! Ну разве что любовника. Разве что няню для детей и цель развития себя! Первый год, два грустно, тяжело. Но если не жалеть себя, то можно очень много сделать! Самое главное вам нужно принять и понять, что, умирая, умирает только тело, душа перерождается и возвращается вновь. Тогда вас хотя бы разблокирует. Далее найдите свое предназначение, может вы о чем-то мечтали долго. А детей можно отдать на секции, где будет тренер, это будет большой процент в установке характеров, уверила Галина Панченко.