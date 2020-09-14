Обычные обои могут отличаться по виду в магазине и на стене. Обычные обои производятся серийно в огромных масштабах, многие дизайнерские бренды обоев выпускаются в ограниченных количествах. Для производства используются качественные материалы, которые прослужат на стенах долгие годы. Можно посмотреть цены на обои в Крыму и определиться с выбором. Преимущества элитных обоев, обеспечивающие высокое качество.

Материал

Для производства элитных обоев используют только лучшие материалы. В тех случаях, когда обычные обои рвутся, отпадают, отслаиваются, обои высокого качества служат долговечно. Каждый дизайнер имеет в своем арсенале несколько уникальных методов и свой опыт. От тонкого переплетения тканевых обоев до тщательной росписи изделий на заказ – в любом случае только высококачественные материалы используются для создания роскошных настенных покрытий.

Текстура

Одним из ключевых элементов элитных обоев является их текстура. В то время как обычные обои обычно со слабой текстурой, у элитных – прочная основа является обычным явлением. Высококачественные обои лучше смотрятся и даже обеспечивают акустическую защиту.

Долгий срок службы

Элитные обои известны своей способностью служить всю жизнь. Люди часто выбирают их из-за красивого дизайна, не думая о долговечности. Важным моментом для сохранения обоев на долгие годы является процесс поклейки. Тщательный и методичный монтаж гарантирует, что ваши новые обои на стенах будут оставаться максимально красивыми в течение долгого времени. Высококачественные материалы со временем менее изнашиваются.

Стоимость оправдана

Элитные обои стоят немного дороже обычных. Но качество и впечатляющий дизайн оправдывают высокую цену, особенно когда вы увидите результат в интерьере.

Эксклюзивность

Каждый сантиметр роскошных обоев имеет свой характер. От нежной глади до искусно окрашенных фактурных обоев – все варианты дают ощущение эксклюзивности. У каждого люксового бренда есть свой индивидуальный дизайн. И дело не только в визуальном восприятии. Тщательно обработанные текстуры обеспечивают ощущение качества, которого невозможно достичь с поклейкой обычных обоев.