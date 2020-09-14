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Лучшие словари

16:37 14.09.2020
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Словари предназначены не только для поиска написания и значения широкого набора терминов; вы найдете биографические, географические и медицинские словари, а также другие специализированные тома.

Вот пять лучших хранилищ слов. Однако стоит помнить, что самым лучшим онлайн словарь можно посмотреть здесь.

Обратные словари

Обратный словарь позволяет вам фразу, описывающую слово или фразу, которые вы пытаетесь придумать. Технология сопоставления, конечно, указная, но обратный термин - ваш лучший шанс придумать этот неуловимый термин. Попробуйте этот обратный словарь на словарном портале OneLook

Визуальные словари

Визуальные словари, навесы, посетителям пользователей одушевленных и неодушевленных предметов, помеченные частями и компонентами. Издает печатный визуальный словарь Merriam-Webster, но доступно множество других, в том числе многоязычные и созданные специально для детей.

Словари для начинающих и учащихся.

Среди семейства онлайн-слов Cambridge University Press есть словари с упрощенными определениями; Что касается американского английского языка, в частности, Merriam-Webster предлагает Word Central, детский онлайн-словарь, который полезен для учащихся всех возрастов, не для несовершеннолетних. Для печатной версии використовуйте словарь для младших школьников (например, Scholastic Children's Dictionary)

Словари перевода

Онлайн-словари, которые позволяют пользователям набирать слово и получать его эквивалент на другом языке (или получать английское слово, вводя иностранное), очень много; многие веб-сайты, такие как сайт переводчика Dictionary.com, включает поисковые системы для нескольких языков. Разумеется, словари печатного перевода также легко найти в Интернете и в книжных магазинах. (Недавно изданные книги, можно купить в магазинах подержанных книг)

Словари необычных слов

Многочисленные любители языков, хорошо разбирающиеся в Интернете, создают онлайн-хранилища , где редко используются и / или необычных слов; пойти, например, можно в Фронтистерий. Вы также найдете множество подобных печатных сборников, таких как «Словарь любителей слов: необычные, непонятные и нелепые слова».

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