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Лучшие седаны Тойота 2020

16:38 14.09.2020
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Каждая модель Тайота в 2020 году - гарантия высокого качества и безопасности.

Тойота Королла, как и Тойота Камри - известный, полностью модернизированный седан, имеющий многофункциональные возможности. Сегодня выгодно купить Тойота Королла в Уфе и Тайота Камри можно на официальном сайте дилера бренда по сниженной цене.

Особенности седанов

Тойота Королла и Камри считается доступным, практичным, повседневным автомобилем. Машина каждого вида имеет утонченную управляемость, улучшенное рулевое управление и модернизированную подвеску. Транспорт отличается мощным 1,6-1,8-литровым двигателем, развивающим высокую мощность.

Седан способен тратить 6-8 литров на 100 километров пути смешанного цикла. Бесступенчатый вариатор в работе применяет мощный силовой агрегат, шести-скоростную спортивную трансмиссию.

Экстерьер имеет оригинальную, переработанную структуру. Перед Короллы и Камри выглядит агрессивно, поскольку имеет декоративные фары, обширную нижнюю радиаторную решетку и элегантный силуэт кузова. Экстерьер включает в себя комфортный, большой автомобильный салон, где представлена умная внутренняя отделка. Состоит из нескольких цветных дисплеев с проекцией.

Комплектация

Тойота Королла и Камри, продающиеся в дилерском салоне, имеет упрощенную конструкцию, что дает им улучшенное ускорение с более экономичным топливом. В салоне представлена каждая из двух марок в семи комплектациях, однако, вне зависимости от структуры, цена на каждую модель Тойота низкая. На данный момент существует семь модификаций машин Camry:

  1. Стандарт;
  2. Стандарт Плюс;
  3. Классик;
  4. Элеганс;
  5. Престиж;
  6. Люкс;
  7. Executive Safety.

В стартовой стандартной комплектации Тайота Королла представляется двух литровый мотор с мощностью в 150 лошадиных сил, интегрированной функцией безопасности, фронтальной, боковой подушкой безопасности. Также предусмотрен климат-контроль с датчиком и иной опцией.

Где заказать?

Заказать, купить автомобиль одной из двух марок выгодно в центре представителя бренда. Официальный дилер TOYOTA в Уфе предлагает покупку машины с длительной заводской гарантией, гарантийным ремонтом, предварительно протестировав машину на тест-драйве. Совершить покупку в центре выгодно, поскольку каждому клиенту гарантируется юридически чистая сделка, грамотное оформление необходимой документации на машину. Предоставляется компетентная консультация по интересующему вопросу. При необходимости, в центре дилера находятся оригинальные запасные части, комплектующие и аксессуары.

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