Слепому на оба глаза выдали водительские права. Их забрал прокурор

Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности.

По требованию прокуратуры г. Медногорска суд лишил слепого человека права управления транспортными средствами

Прокуратурой г. Медногорска проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в рамках которой установлено, что один из горожан имеет водительское удостоверение, дающее ему право на управление транспортными средствами, несмотря на имеющиеся медицинские противопоказания.

Как выяснилось, с 2004 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога в городской больнице в связи с заболеванием органов зрения. В 2018 году ему установлен диагноз «слепота обоих глаз». Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности. Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение.

Учитывая данное обстоятельство, прокурор города добился в суде лишения автолюбителя права управления транспортными средствами. Суд согласился с позицией надзорного ведомства и прекратил действие выданного ответчику права на управление транспортными средствами в связи с состоянием его здоровья.

Решение суда в законную силу не вступило.

В настоящее время органы прокуратуры проверяют обстоятельства получения человеком с ограниченными возможностями здоровья права на управление транспортными средствами. Помимо этого, надзорное ведомство планирует оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки.

Источник: epp.genproc.gov.ru