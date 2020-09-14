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Слепому на оба глаза выдали водительские права. Их забрал прокурор

17:45 14.09.2020 Фото: pixabay.com
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Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности.

Слепому на оба глаза выдали водительские права. Их забрал прокурор
По требованию прокуратуры г. Медногорска суд лишил слепого человека права управления транспортными средствами

Прокуратурой г. Медногорска проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в рамках которой установлено, что один из горожан имеет водительское удостоверение, дающее ему право на управление транспортными средствами, несмотря на имеющиеся медицинские противопоказания.

Как выяснилось, с 2004 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога в городской больнице в связи с заболеванием органов зрения. В 2018 году ему установлен диагноз «слепота обоих глаз». Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности. Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение.

Учитывая данное обстоятельство, прокурор города добился в суде лишения автолюбителя права управления транспортными средствами. Суд согласился с позицией надзорного ведомства и прекратил действие выданного ответчику права на управление транспортными средствами в связи с состоянием его здоровья.

Решение суда в законную силу не вступило.

В настоящее время органы прокуратуры проверяют обстоятельства получения человеком с ограниченными возможностями здоровья права на управление транспортными средствами. Помимо этого, надзорное ведомство планирует оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки.

Источник: epp.genproc.gov.ru

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