Разбила "морду" серебристая Toyota. Обломки разлетелись по трассе Р-256 под Бердском.

Очевидцы сообщают о нескольких попавших в ДТП автомобиля. Кого-то вынесло на обочину. Движение со стороны Искитима несколько затруднено. Смотрите видео.

ДТП под Бердском. Вечер 14 сентября 2020

На трассе Р-256 вечером 14 сентября произошло ДТП - за поселком Вега в Бердске. На полосе в направлении Бердска вылетели на обочину две "Тойоты" - серебристая и белая. У одной хорошо разбита "морда", сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы. Они предполагают, что в аварии могли участвовать несколько автомобилей.

По дороге разбросаны обломки, видимо, разлетелись от удара.

- Трупов не замечено, как и полицейских. Вероятно, ДТП совсем свежее, - рассказал читатель "Курьер. Среда. Бердск", приславший видио с места аварии.

Он отметил, что движение транспорта в направлении Бердска со стороны Искитима на 18.00 понедельника несколько затруднено.