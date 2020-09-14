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Разбила "морду" серебристая Toyota. Обломки разлетелись по трассе Р-256 под Бердском.

18:07 14.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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Очевидцы сообщают о нескольких попавших в ДТП автомобиля. Кого-то вынесло на обочину. Движение со стороны Искитима несколько затруднено. Смотрите видео.

Разбила морду серебристая Toyota. Обломки разлетелись по трассе Р 256 под Бердском.
ДТП под Бердском. Вечер 14 сентября 2020

На трассе Р-256 вечером 14 сентября произошло ДТП - за поселком Вега в Бердске. На полосе в направлении Бердска вылетели на обочину две "Тойоты" - серебристая и белая. У одной хорошо разбита "морда", сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы. Они предполагают, что в аварии могли участвовать несколько автомобилей.

По дороге разбросаны обломки, видимо, разлетелись от удара.

- Трупов не замечено, как и полицейских. Вероятно, ДТП совсем свежее, - рассказал читатель "Курьер. Среда. Бердск", приславший видио с места аварии.

Он отметил, что движение транспорта в направлении Бердска со стороны Искитима на 18.00 понедельника несколько затруднено.

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