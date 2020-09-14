Разбила "морду" серебристая Toyota. Обломки разлетелись по трассе Р-256 под Бердском.

На трассе Р-256 вечером 14 сентября произошло ДТП - за поселком Вега в Бердске. На полосе в направлении Бердска вылетели на обочину две "Тойоты" - серебристая и белая. У одной хорошо разбита "морда", сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы. Они предполагают, что в аварии могли участвовать несколько автомобилей.
По дороге разбросаны обломки, видимо, разлетелись от удара.
- Трупов не замечено, как и полицейских. Вероятно, ДТП совсем свежее, - рассказал читатель "Курьер. Среда. Бердск", приславший видио с места аварии.
Он отметил, что движение транспорта в направлении Бердска со стороны Искитима на 18.00 понедельника несколько затруднено.