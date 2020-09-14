Изнасиловал официант в 5-звездочном отеле 15-летнюю российскую школьницу в Турции

В свою очередь руководство гостиницы считает виновной в произошедшем саму девушку, которая сама спровоцировала работника.

Российскую школьницу изнасиловали в пятизвездочном отеле Турции

В одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей. Об этом пишет Hürriyet.

По информации издания, 15-летняя россиянка «подверглась сексуальному насилию в своем номере» со стороны официанта объекта размещения.

Впоследствии семья пострадавшей обратилась к персоналу отеля с просьбой вызвать полицию или команду жандармерии, однако его руководство предприняло все действия, чтобы скрыть произошедшее и не навредить репутации бизнеса.

В результате россияне направились в местную прокуратуру и написали заявление на официанта и все руководство отеля. Кроме того, консул России в Анталье Иван Степанов также оформил обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.

В свою очередь руководство гостиницы считает виновной в произошедшем саму девушку и распространяет соответствующую информацию в местной прессе. «Обвиняемый работает у нас четыре года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: "Не говори маме". Претензия возникла именно после этого диалога», — заявил генеральный менеджер Фатма Доган.