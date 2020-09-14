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Медведеву стукнуло 55. Он вошел в историю фразой "Денег нет, но вы держитесь"

19:06 14.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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Дмитрий Медведев стал самым молодым главой государства в новейшей истории России.
С периодом его правления связаны понятия политики либерализации, модернизации, инноваций и нанотехнологий.

Медведеву стукнуло 55. Он вошел в историю фразой Денег нет, но вы держитесь
Дмитрию Медведеву — 55

14 сентября свой юбилей отмечает Дмитрий Медведев — зампредседателя Совета безопасности РФ, бывший президент и премьер-министр страны. Ему исполняется 55 лет. Пост главы государства политик занимал в 2008—2012 гг.

Дмитрий Медведев стал самым молодым главой государства в новейшей истории России.
С этим периодом неразрывно связаны понятия политики либерализации, модернизации, инноваций и нанотехнологий.

Кроме того, именно Медведев в 2008 году принял решение о начале «операции по понуждению грузинской стороны, грузинских властей к миру в Южной Осетии». Этот конфликт получил название «восьмидневной войны», одними из главных итогов которой стало признание Москвой суверенитета как Южной Осетии, так и Абхазии.

О том, что Медведев не пойдет на второй срок, а поддержит Владимира Путина, он сам объявил в 2011 году на съезде «Единой России». С 2012-го до 15 января 2020 года Медведев возглавлял российское правительство. Но сразу после того, как Владимир Путин выступил с предложениями об изменении Конституции, кабинет министров ушел в отставку. Сам Медведев перешел на работу в Совет безопасности России.

Он вошел в историю ставшей знаменитой фразой "Денег нет, но вы держитесь".

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